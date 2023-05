Tobin Tax, ecco come potrebbe essere depotenziata con la delega fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie, potrebbe registrare delle modifiche. Il contesto è il ddl delega per la riforma del fisco: i partiti di maggioranza sono al lavoro per gli emendamenti al provvedimento. Il termine per presentare le proposte di modifica al testo in commissione Finanze della Camera scadrà venerdì 26 maggio.

Le tre ipotesi allo studio

La revisione della Tobin tax è una soluzione allo studio della Lega. La linea è quella di depotenziarla: la tassa introdotta nel 2013 - è il ragionamento - avrebbe finora prodotto più perdite che ricavi e le tre opzioni allo studio sono la sua abrogazione, l’esenzione per le transazioni fuori dai mercati regolamentati (Otc) o l’allargamento dell’esenzione alle quotate con capitalizzazione fino a 1 miliardo.

Che cos’è la Tobin tax

La Tobin tax è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi da 491 a 500).

La misura si delinea come strumento di politica economica utile ad attenuare gli effetti della speculazione internazionale.

La proposta è stata originariamente formulata dal premio Nobel per l’economia James Tobin per attenuare la speculazione sul mercato dei cambi. In particolare, si tratta di un’imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza).