Delega fiscale, dall’abolizione del superbollo al cashback fiscale: le modifiche chieste dai partiti

Prosegue l’iter in Parlamento del ddl delega per la riforma fiscale con l’arrivo degli emendamenti. In commissione Finanze alla Camera sono oltre 600 le proposte di modifica presentate dai partiti. Nel pacchetto della Lega (proposte di “buonsenso” le definisce il leader Matteo Salvini), si va dall’abolizione del superbollo all’estensione della mini flat-tax a società di persone e studi associati con under 35, dall’ampliamento dell’uso dell’F24 come mezzo di pagamento unico di qualsiasi imposta, tassa o contributo ad Enti pubblici all’abolizione della Tobin tax. Da Iv una proposta più che mai attuale: estendere l’Iva agevolata anche per gli interventi di messa in sicurezza del territorio da frane e alluvioni.

Mini flat tax per società professionisti under 35

Un emendamento della Lega prevede l’estensione della mini flat tax per gli autonomi anche alle associazioni professionali e società di professionisti composte da under 35. Si prevede in particolar l’estensione del regime forfetario «alle associazioni professionali, società tra professionisti, società di persone e imprese familiari, composte al massimo da tre professionisti di età non superiore a 35 anni, esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale, che abbiano dichiarato ricavi o percepito singolarmente compensi non superiori» a 85mila euro annui.

F24 come mezzo di pagamento unico

Nel pacchetto di modifica della Lega figura anche l’utilizzo del modello F24 come mezzo di pagamento unico per tutti i versamenti, dai tributi (nazionali e locali) ai contributi previdenziali e relativi interessi, dalle sanzioni a ogni pagamento verso pubbliche amministrazioni. «Qualsiasi altro modello di versamento è, pertanto, abrogato», si precisa nella proposta di modifica, che stabilisce che il modello F24 possa essere usato «da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, in sostituzione dei bollettini postali».

Abolizione della Tobin tax

Previsti anche gli interventi sulla Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie. Un emendamento ne propone l’abolizione, spiegando che «negli anni ha prodotto un gettito modesto riducendo al contempo la liquidità dei mercati finanziari». Un seconda proposta di modifica prevede di escludere dall’imposta i «trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 1 miliardo di euro».

Iv: Iva agevolata per opere anti dissesto

Una proposta di modifica di Azione-Italia viva chiede di allineare « l’Iva legata agli interventi di messa in sicurezza del territorio da frane e alluvioni, a quella agevolata per la costruzione di opere per eliminare le barriere architettoniche oggi al 4%».