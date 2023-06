Delega fiscale, ai dipendenti meno tasse su tredicesime. Cannabis light, vietata vendita ai minori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti. Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con «l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima». Per il regime incrementale resta ferma «la complessiva valutazione, anche a fini prospettici».

Un pacchetto di 10 emendamenti alla delega fiscale è stato presentato dal governo e dai relatori e depositato stamattina in commissione Finanze alla Camera. La commissione ha fissato per mercoledì alle 12 il termine per presentare gli emendamenti. La commissione ha iniziato in mattinata l’esame degli emendamenti e tornerà a riunirsi alle 19 per proseguire l’esame.

Verso acconti e saldi Irpef a rate per gli autonomi

Una periodicità mensile per il versamento degli acconti e dei saldi delle tasse per autonomi e professionisti. Lo prevede un emendamento dei relatori alla delega fiscale. La modifica riguarda le «modalità di versamento dell’Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale». Si prevede, «mantenendo l’attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, senza penalizzazioni per i contribuenti», «una più equa distribuzione» delle tasse «anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto». L’intervento è «senza maggiori oneri»



Gusmeroli (Lega): depositato emendamento rateizzazione acconto novembre

«Dopo quasi tre anni di intensa battaglia condotta da me e dalla Lega ho depositato, come relatore, un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre». Lo riferisce Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega, nonché co-relatore del testo di delega fiscale la cui votazione è iniziata oggi in commissione Finanze. «Non cambieranno le modalità di calcolo anche previsionale, ma le imposte si potranno pagare tutte ratealmente. Basta con le tasse pagate in anticipo. Questo è un risultato importantissimo: da sempre, infatti, come Lega chiediamo che il pagamento delle tasse avvenga a consuntivo, e non come da cinquant'anni in anticipo. Ciò garantirà una più equa distribuzione temporale del carico fiscale in linea con gli incassi del contribuente».

Stretta su cannabis light, vietata vendita ai minori



Stretta del governo sulla cannabis light: tassazione come per le sigarette, introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell’Agenzia delle dogane per la commercializzazione e divieto di vendita agli under18. Sono alcune delle misure previste da un emendamento del governo alla delega fiscale depositato in commissione Finanze alla Camera. Si prevede di istituire «un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata” da usare in “prodotti da fumo o da inalazione», assimilandone il regime fiscale a quello dei prodotti da fumo o da inalazione. Se ne limita la commercializzazione prevalentemente alle «rivendite di generi di monopolio» o punti di vendita specializzati con patentino per la vendita di generi di monopolio. Divieto di vendita a distanza, nei distributori automatici e di pubblicità.