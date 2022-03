Dalla flat tax alle detrazioni cashback, al via la trattativa governo-partiti sulla delega fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

I primi ad essere ascoltati sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle. A seguire il turno di Lega, Pd, Italia Viva, Coraggio Italia, Leu e Misto. Venerdì 11 marzo toccherà a Forza Italia. È la sequenza degli incontri bilaterali tra maggioranza e Governo per cercare una sintesi su temi cruciali della delega fiscale e organizzare il calendario per il prosieguo dell’esame in commissione Finanze a Montecitorio ed evitare sbandate pericolose come quella sul catasto. Un intervento sul quale, però, la Lega annuncia ancora battaglia in Aula alla Camera (dal 28 marzo) e poi al Senato, «dove i numeri in commissione sono diversi». Dal prolungamento del regime forfettario per redditi oltre i 65mila euro (proprosta del centrodestra) all’easy tax del Movimento 5 Stelle passando per ilcashback fiscale (ancora M5S ma anche Italia viva), ecco le priorità indicate dai partiti di maggioranza.

Lega: sul catasto daremo battaglia in Aula e in Senato

«Sul catasto daremo ancora battaglia in Aula alla Camera e poi al Senato, dove i numeri in commissione sono diversi» hanno ribadito i deputati leghisti Massimo Bitonci e Albero Gusmeroli, al termine dell’incontro con il governo. «Il tema, lo abbiamo capito, è solo l’equiparazione ai valori di mercato, così si potrà fare cassa», hanno sottolineato, spiegando che con gli emendamenti alla delega fiscale la Lega punta a una serie di priorità, «rateizzazione degli anticipi eliminando la ritenuta d’acconto per i professionisti, estensione della flat tax fino a 100mila euro con aliquota al 20%, innalzamento della no tax area ed estensione della cedolare secca».

M5S punta su cashback fiscale ed easy tax per autonomi



Consentire il cashback fiscale con il rimborso automatico sul conto corrente di alcune spese detraibili. Creare uno scivolo “easy tax”, con aliquota al 20% e limitato nel tempo, per gli autonomi che superano i 65mila ed escono dal regime forfettario per entrare in quello ordinario. Sono le proposte principali ribadite dal Movimento 5 Stelle all’incontro con il Governo. Della delegazione M5S facevano parte, tra gli altri, il viceministro dell’Economia Laura Castelli e la capogruppo in commissione Finanze della Camera Vita Martinciglio. Quest’ultima sottolinea anche «la convergenza sull’ipotesi di rateizzazione mensile della secondo rata di acconto fiscale” che di solito si paga a novembre in un’unica soluzione».

Pd: distanze notevoli tra i partiti

«Aspettiamo proposte dal governo, speriamo siano di mediazione rispetto alle distanze notevoli fra i partiti» ha detto Gian Mario Fragomeli del Pd, al termine dell’incontro con il governo sulla delega fiscale. Distanti, ad esempio, sono le posizioni sulla flat tax, di cui il centrodestra chiede l’estensione oltre i 65mila euro. «Deve essere uno strumento transitorio e non si può portare la soglia a 100mila euro - ha chiarito Fragomeli -. Siamo disponibili a valutare uno scivolo agevolato, purché sia temporaneo e diretto al rientro nel sistema progressivo Irpef. E, qualunque sia l’aliquota, una quota deve andare a Regioni e Comuni: tutti devono contribuire».

Fra le priorità indicate dal Pd, «contrasto all’evasione fiscale, utilizzo delle innovazioni tecnologiche per azzerare la burocrazia e semplificare la vita a contribuenti e imprese, rimborsi fiscali e agevolazioni in tempi veloci. Inoltre - ha aggiunto il deputato del Pd - chiediamo di specificare meglio le misure sull’incentivazione all’occupazione femminile».