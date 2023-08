Delega fiscale, Leo: tre aliquote, poi flat tax, senza abbandonare progressività

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Questa è un pagina che resterà nella storia della nostra Italia, una pagina positiva perché malgrado le differenze di posizione ci ha visto tutti contribuire al risultato finale» e in confronto alla delega Draghi «questa delega è nata dall’ascolto, una differenza non da poco». Lo ha detto il relatore della riforma fiscale Alberto Gusmeroli (Lega), illustrando in aula i contenuti della delega fiscale. Oggi è atteso il via libera definitivo del testo. «Vogliamo che nessun italiano subisca una patrimonale», ha assicurato il deputato e presidente della commisione Attività produttive della Camera, facendo riferimento all’incidente di percorso sulla patrimoniale: un ordine del giorno di Nicola Fratoianni (Si), prima accolto dal Governo in aula alla Camera, poco dopo 'cassato' da palazzo Chigi il 3 agosto. L’odg impegnava il governo a valutare l’introduzione di una Next Generation Tax sui patrimoni oltre i 500mila euro.

Tre aliquote, poi flat tax, senza abbandonare la progressività

«Oggi le famose quattro aliquote rendono veramente la vita difficile e complessa ai contribuenti. Noi vogliamo addolcire la curva delle aliquote, incominciando da tre aliquote, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax, senza abbandonare la logica della progressività, che come voi sapete si può ottenere anche con il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni». Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, chiudendo nell’Aula della Camera la discussione generale sul Ddl delega per la riforma fiscale, giunta al traguardo finale.

Il nostro sistema tributario è penalizzante per il contribuente

«Abbiamo lavorato - ha ricordato il viceministro - su tutte le tipologie di imposte, a partire dalle imposte di redditi e senza abbandonare il concetto di progressività, ma dobbiamo essere tutti ben consapevoli che oggi il nostro sistema tributario è assolutamente penalizzante per i contribuenti». E parlando del confronto sulla riforma delineata dal disegno di legge, ha rammentato che sono state sentite tutte le categorie del mondo delle imprese «e tutti hanno detto ‘beh, avete costruito un qualcosa che veramente dà una svolta al sistema tributario'». Ha assicurato che il dialogo proseguirà con i decreti legislativi che verranno sottoposti alla commissione parlamentare, «che con la collaborazione di tutti rappresenteranno una svolta nel nostro sistema tributario».

Ascensore sociale: giovani, disabili, famiglie e non dimentichiamo i dipendenti

Con la delega fiscale «l’ascensore sociale lo realizziamo venendo incontro ai giovani, alle famiglie, ai disabili: tutti questi elementi contenuti nella nostra delega. Ma non abbiamo dimenticato il mondo del lavoro dipendente», ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo intervenendo in Aula alla Camera.



Voti a tutto gas. Mulè: «Non è velocismo, è efficienza»

Siparietto mentre procedevano i lavori nell’aula della Camera (i voti degli articoli non modificati dal Senato e degli emendamenti presentati al disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale). In pochi minuti i deputati hanno effettuato una quindicina di voti e sono giunti all’esame dell’articolo 14. «Non voglio disturbare il velocismo di questa seduta», ha detto il deputato Pd Luciano D’Alfonso chiedendo di intervenire su una proposta di modifica. «Non è velocismo, è efficienza», ha replicato il presidente di turno Giorgio Mulè, scatenando un lungo applauso della maggioranza.