Delega fiscale, meno vincoli sulla privacy per potenziare la lotta all’evasione

Meno vincoli della privacy per l’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave antievasione. La delega fiscale punta a un cambio di passo su questo fronte, cercando di contemperare le esigenze di tutela dei dati sensibili ma anche del gettito. La chiave di volta potrebbe essere trovata già nel regolamento europeo sulla privacy 2016/679 (più noto come Gdpr) e recepito all’interno del Codice italiano (Dlgs 196/2003).

Lotta all’evasione più forte della privacy

In questo senso l’obiettivo dovrebbe essere quello di prevedere o orientare le misure alla tutela dei diritti, ma prevedendo limitazioni proporzionate volte a salvaguardare obiettivi di interesse pubblico generale. Tra questi c’è anche la materia tributaria e quindi il contrasto all’evasione. Tradotto in altri termini, significa sbloccare l’enorme arsenale di dati di cui dispone l’amministrazione finanziaria senza passare da un via libera preventivo e vincolante del Garante della privacy.

L’interlocuzione con l’authority

Questo però non cancella affatto l’interlocuzione dell’Authority né il successivo controllo. Il Fisco potrebbe diventare pienamente responsabile a tutti gli effetti dei dati che, comunque, ha già incassato. Ma nel mettere in campo i meccanismi per l’incrocio o addirittura ancora più evoluti come l’intelligenza artificiale si punta ad accelerare i tempi e a rendere meno complesso l’iter necessario per incassare il via libera.

Un’esigenza avvertita anche nel documento finale delle commissioni Finanze di Camera e Senato, che nell’indicare la rotta verso una piena interoperabilità dei dati hanno anche segnalato i possibili bilanciamenti. In sostanza, hanno sottolineato i parlamentari, va garantita al contribuente la conoscibilità dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria in un rapporto di parità e simmetria informativa ma va anche data piena attuazione al principio del contraddittorio.

La deroga per gli accertamenti parziali

Gli enti impositori dovrebbero essere obbligati a dare spiegazioni sulla fondatezza dei chiarimenti forniti dal contribuente. L’unica deroga potrebbe essere rappresentata dagli accertamenti parziali con incroci automatizzati di dati in Anagrafe tributaria, anche se al contribuente potrebbe essere riconosciuta la chance di un’istanza di autotutela per sospendere i termini del ricorso. Poi spetterebbe al Fisco provare che l’incrocio tra i dati è corretto e a motivare punto per punto sulle repliche della difesa.