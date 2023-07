Delega fiscale, più «premi» per i contribuenti virtuosi. Revisione Isa, non superamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Disco verde della commissione Finanze del Senato al Ddl delega di riforma fiscale. Il provvedimento è atteso in Aula la prossima settimana entro venerdì 4 agosto. Diverse le modifiche introdotte nella seconda parte del Ddl che dovrà dunque tornare in terza lettura alla Camera, con l’obiettivo di maggioranza e Governo di avere il timbro definitivo del Parlamento prima della pausa estiva dei lavori.



Rafforzare i regimi premiali per i contribuenti più affidabili per il fisco. Lo prevede un emendamento alla delega fiscale presentato da Claudio Lotito (Fi) approvato giovedì 27 luglio dalla commissione Finanze del Senato. La modifica aggiunge tra i criteri per la revisione degli adempimenti tributari quello di «rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale».

Salta il superamento degli Isa, ci sarà una revisione

Salta dalla delega fiscale l’obiettivo del “graduale superamento” degli Indici sintetici di affidabilità: si andrà verso una semplificazione, razionalizzazione e revisione degli Isa. Lo prevedono sei emendamenti alla delega fiscale, presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione e approvati dalla commissione. Con la modifica approvata, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, sarà fatta “in vista” non del graduale superamento degli Isa, ma della loro “semplificazione, della razionalizzazione e della revisione”.

Pagamento tasse anche con Rid bancario o carte

Estendere le forme di pagamento degli adempimenti tributari, comprendendo anche l’addebito diretto sul conto della banca o altri strumenti di pagamento elettronico. Lo prevede un emendamento alla delega fiscale presentato dalla Lega (a prima firma Garavaglia) e approvato dalla commissione. La modifica introduce tra i criteri «l’ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico».

Più premialità aziende se gestione rischi certificata

«Esclusione delle sanzioni amministrative tributarie» e «riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento» per i «contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili». Lo prevedono quattro emendamenti identici riformulati (a prima firma Filippo Melchiorre, FdI, Claudio Lotito, FI, Massimo Garavaglia, Lega, e Pietro Patton, Aut), approvati dalla commissione, all’articolo 15 del Ddl delega di riforma fiscale.