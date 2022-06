Delega fiscale, via libera alla conferma della flat tax con scivolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Via libera alla conferma della flat tax, con scivolo di due anni, in commissione Finanze alla Camera, dove procede l’esame degli emendamenti alla delega fiscale. La misura, che il M5S definisce “easy tax” e la Lega “mini flat tax”, è passata con i voti di maggioranza e opposizione, tranne quello di LeU. Come annunciato già nella riunione di fine maggio in cui è stata trovata l’intesa fra maggioranza e Palazzo Chigi, LeU non ha condiviso neanche la modifica con cui è stato eliminato dalla delega il riferimento al modello fiscale duale.

Tabella di marcia accelerata

No alle sanzioni smisurate, sì all’incrocio dei dati per le e-fatture e al ricorso a tutta la tecnologia digitale a disposizione per il contrasto dell’evasione. È ripartito dopo un lungo stallo l’esame della delega fiscale in commissione Finanze alla Camera con il sì ad alcune riformulazioni, un rush di sedute fino a giovedì per portare il Ddl in Aula il 20 giugno. Le discussioni, iniziate stamani, sono state sospese per riprendere stasera alle 21 fino alle alle 24. Mercoledì si riparte con due sedute una alle 13.30 ed una in notturna alle 21; giovedì la seduta è fissata alle 14 per le ultime votazioni e il mandato al relatore. Una tabella di marcia serrata per rispettare i tempi e il testo è poi atteso in Aula il 20 giugno.

No a sanzioni sproporzionate

Tra le prime riformulazioni approvate c’è quella che prevede nei decreti attuativi alla riforma una razionalizzare delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

Incrocio dati e-fatture

Disposto l’incrocio delle banche dati a disposizione delle singole amministrazioni oltre al pieno utilizzo da parte della Pa dei dati della fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Documenti una volta sola

Una riformulazione alla delega fiscale approvata oggi impone all’amministrazione finanziaria di non richiedere al contribuente documenti già in possesso di altre amministrazioni pubbliche.