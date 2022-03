Delega fiscale, aut aut del Governo: ok a riforma catasto o Esecutivo cade

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maggioranza in fibrillazione sul dossier delega fiscale, e in particolare sulla riforma del catasto, terreno minato per il governo. Dopo l’aut aut sostanziale posto dalla sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, intervenendo alla commissione Finanze della Camera («Se l’articolo 6 non è approvato - avrebbe detto - si ritiene conclusa l’eperienza di governo») è stata sospesa la riunione della commissione sull’esame della delega fiscale. Si va verso un rinvio del voto sugli emendamenti alla delega fiscale.

Secondo quanto si è appreso nel corso dell’ufficio di presidenza sarebbe passata la proposta di mediazione di Forza Italia, che ha chiesto un po’ di tempo in più, «24 ore invece di 5 minuti», per provare a trovare una soluzione sul catasto. Il voto, secondo quanto è stato riferito, è stato rinviato a domani, giovedì 3 marzo, dietro impegni di Fi a presentare entro questa sera una proposta non più soppressiva dell’articolo 6. Domani in ogni caso, è stato spiegato, si procederà al voto sul catasto.

Oltre 400 proposte di modifica

Quello degli emendamenti alla delega fiscale - sono 467 - che andranno al voto della commissione costituisce un nodo che da settimane tiene in una situazione di stallo in commissione la delega fiscale, uno dei punti fermi della road map del premier Mario Draghi per il Pnrr.

Il sentiero stretto degli emendamenti sul tema catasto

Gli emendamenti più scivolosi dal punto di vista politico, dunque, sono quelli che riguardano la riforma del catasto: da una parte il centrodestra, con in testa la Lega, punta allo stralcio dell’articolo che riforma la classificazione dei fabbricati (articolo 6), mentre il resto della maggioranza è in linea con il governo, e Leu ha proposto anche un emendamento per anticipare la riforma dal 2026 al 2023.

Salvini ha messo in evidenza che la priorità è, in questo momento, la crisi in Ucraina. «Il Parlamento - ha ricordato - parlerà nelle prossime ore di riforma del catasto, di fine vita. Mi domando se per fermare una guerra non valga la pena di impegnarci tutti, ventiquattr’ore su ventiquattro fino a che non ci sarà il cessate il fuoco, per la pace».