Taiwan, Usa: «Impegno solido». Cina: «No a scambi con Washington». Nauru tronca le relazioni con Taipei

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli Stati Uniti puntano alla continuità nei rapporti Taiwan-Usa con l’amministrazione del presidente eletto William Lai, assicurando che l’impegno verso l’isola è «solido come la roccia, basato su principi, bipartisan e a favore degli amici» dell’America. La Cina esprime invece «totale opposizione contro qualsiasi interazione tra gli Stati Uniti e Taiwan»: è quanto ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito alla visita in corso a Taipei dalle delegazione americana non ufficiale composta da ex alti funzionari, a due giorni dalle elezioni presidenziali dell’isola che hanno visto vincere William Lai, il candidato del Partito democratico progressista.

Incontrando la presidente uscente Tsai Ing-wen, l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale Stephen Hadley - parte della delegazione Usa non ufficiale in visita nell’isola - ha trasmesso le congratulazioni del popolo americano per le elezioni di sabato. «La democrazia di Taiwan ha dato un brillante esempio al mondo», ha aggiunto, nei commenti rilasciati dall’ufficio di Tsai.

Loading...

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha rimarcato la partnership “stretta e fedele” dell’isola con gli Usa, dando il benvenuto alla delegazione non ufficiale americana. “La vostra visita è molto significativa e dimostra pienamente il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan e mette in evidenza la stretta e fedele partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti”, ha detto Tsai, secondo i media locali.

Il presidente eletto di Taiwan, William Lai, ha ringraziato Washington per il sostegno alla democrazia dell’isola, incontrando la delegazione Usa. “Sono grato per il forte sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan, che dimostra la stretta e solida partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti”, ha detto Lai incontrando la delegazione a Taipei, nel resoconto dei media locali.

Gli Stati Uniti hanno reagito con due voci alle elezioni di Taiwan. Il segretario di Stato Blinken si è congratulato per la forza della democrazia tawanese, il presidente Biden ha confermato che gli Usa non sostengono l’indipendenza dell’isola. Ma la delegazione non ufficiale è stata voluta dall’amministrazione.