Delegazioni al maschile per le consultazioni di Conte: voce solo a quattro donne Ventiquattro a sei: le delegazioni ufficiali che si sono presentate dinanzi al premier Giuseppe Conte per le consultazioni erano quasi tutte al maschile di Nicoletta Cottone

3' di lettura

Ventiquattro a sei: le delegazioni ufficiali che si sono presentate dinanzi al premier Giuseppe Conte per le consultazioni erano quasi tutte al maschile. L’ultima conferma, se mai servisse, che la politica non è donna, almeno in Italia. Dove anche nel risiko delle candidature alle poltrone di vertice dei ministeri non brilla la presenza delle donne. Sfumata nuovamente la possibilità di avere la prima donna a palazzo Chigi, nella prima giornata di consultazioni con il premier in pectore sono sfilati nella sala dei Busti di Montecitorio 14 uomini e tre donne, nella seconda 10 uomini e tre donne. E nelle due giornate solo quattro donne hanno avuto voce al termine delle consultazioni.

La rappresentanza più rilevante in Fi

Il gruppo che ha visto la maggiore rappresentanza femminile è stato Forza Italia, con la senatrice Anna Maria Bernini e la deputata Mariastella Gelmini che hanno partecipato alle consultazioni. Anche se poi è stato il presidente del partito Silvio Berlusconi a fare la sintesi dell’incontro dinanzi alla stampa parlamentare. La Gelmini ha poi lanciato un post su Facebook: «Non faremo sconti e non accetteremo incertezze, rinvii o prese in giro su temi cruciali per il futuro del Paese come l'emergenza #terremoto e la ricostruzione chiesta a gran voce dalle popolazioni del Centro Italia, la realizzazione della #Tav, il regionalismo differenziato e il rilancio del Mezzogiorno».

Tutte al maschile le delegazioni di Fdi, Pd e M5S

Interamente al maschile le delegazioni di Fratelli d’Italia (Ciriani e Foti), Pd (Zingaretti, Delrio e Stefàno) e M5S (Di Maio, D’Uva e Patuanelli).

Borgonzoni: da Conte nessuna rassicurazione sulla difesa dei provvedimenti approvati

La Lega - dove brillava per assenza il leader Matteo Salvini - schierava accanto al sottosegretario Claudio Durigon la senatrice e sottosegretaria Lucia Borgonzoni. «Conte ha detto che difenderà i provvedimenti fatti - ha sottolineato la senatrice leghista - ma è pronto a sedersi al tavolo per sentire quali possono essere le modifiche. Non ha voluto dire se poi ci saranno modifiche. Volevamo una rassicurazione sul fatto che non verranno toccati, un no netto non c’è stato».

De Petris: sia un governo di svolta

Per Liberi e uguali ieri erano presenti Federico Fornaro e Loredana De Petris. La senatrice di Leu e capogruppo del gruppo Misto al Senato ha detto che è iniziato «un confronto programmatico» con Conte e che «le priorità sono soprattutto che ci sia discontinuità e che sia un governo di svolta». De Petris ha elencato alcune questioni, come la lotta ai cambiamenti climatici, le politiche sociali, la sanità, il lavoro, soffermandosi in particolare sulle politiche dell'immigrazione, per cui ha invocato «discontinuità».