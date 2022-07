Delfin, Milleri nominato presidente dell’impero di Del Vecchio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, è il nuovo presidente del Delfin «sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio».

In una nota diffusa nella mattinata di lunedì emerge che il cda di Delfin «ha preso atto dell'entrata in carica di Francesco Milleri quale nuovo amministratore della società, in sostituzione del Cav. Leonardo Del Vecchio, in attuazione delle disposizioni statutarie».

Loading...

Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della società, nel suo ruolo di amministratore delegato.

La riorganizzazione di Delfin avviene a valle dell’apertura del testamento dell’imprenditore, scomparso la scorsa settimana, e che sabato ha visto a sorpresa la ripartizione in otto parti l'assetto societario della cassaforte della famiglia Del Vecchio: sia la vedova, Nicoletta Zampillo Del Vecchio, che i figli, compreso Rocco Basilico, figlio della moglie di Del Vecchio, risultano titolari del 12,5%.

In una recente modifica dello statuto della holding, Del Vecchio aveva previsto che le decisioni più importanti dovranno avere un quorum dell’88% del capitale votante. In sostanza, si richiede l'unanimità dei soci.