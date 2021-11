Delhi paladina del carbone alla Cop26 ora ferma le centrali per lo smog

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’India che per salvare il carbone aveva guidato il recente blitz sul testo finale alla Cop26 è ora costretta a chiudere le centrali a carbone per tutelare la salute dei suoi abitanti. Sono i drammatici paradossi del cambiamento climatico, le cui vittime spesso sono proprio i Paesi che più frenano le decisioni dirette a invertire il drammatico trend del climate change.

La smog che da giorni intrappola la regione della capitale indiana è arrivato a livelli talmente elevati che le autorità locali sono dovute correre ai ripari. Scuole chiuse a tempo indeterminato, sospensione dei lavori edili, divieto d’ingresso per i camion che non trasportano beni di prima necessità e, soprattutto, ordine di stop per 6 delle 11 centrali elettriche a carbone che si trovano nei dintorni della megalopoli.

Questo pochi giorni dopo che i negoziatori indiani avevano imposto di togliere la frase del documento finale della Cop26 sulla «graduale eliminazione» (phase out) delle fonti a carbone sostituendola con «riduzione graduale» (phase down) e mandando su tutte le furie i colleghi europei e americani.

Il carbone è il combustibile che alimenta circa il 70% della generazione di energia elettrica in India. Ma è anche di gran lunga il più inquinante e quindi, di fronte all’emergenza smog, anche Delhi è stata costretta a intervenire, soprattutto dopo che la Corte Suprema ha intimato di varare subito misure restrittive. Negli ultimi giorni l’indice della qualità dell’aria nella capitale è arrivato intorno a 400, un livello considerato pericoloso per la salute, tanto che gli ospedali hanno registrato un forte aumento di ricoveri per malattie respiratorie.

La regione di Delhi è notoriamente molto inquinata per gran parte dell’anno. L’aria diventa particolarmente tossica nei mesi invernali, perché gli agricoltori degli stati vicini bruciano le stoppie dei raccolti prima della nuova stagione di semina. E i fuochi d’artificio durante la festa di Diwali, che avviene nello stesso periodo, non fanno che peggiorare la qualità dell’aria. Inoltre la scarsità di vento intrappola gli inquinanti nella bassa atmosfera peggiorando ulteriormente la situazione.