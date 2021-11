Delimobil, il car sharing russo con Renzi a bordo, non va più in Borsa L’ex premier era andato in visita a New York in vista della quotazione che però è stata rinviata

Ascolta la versione audio dell'articolo 1' di lettura «Nonostante l'elevato interesse raccolto tra importanti investitori, Delimobil ha deciso di non procedere all'offerta pubblica di acquisto a causa delle condizioni del mercato». Così una nota diffusa dal gruppo di car sharing russo, nel cui cda siede Matteo Renzi, che ha dunque deciso di rinviare lo sbarco sulla Borsa americana. Il mese scorso la compagnia aveva detto di volere raccogliere dall'operazione almeno 240 milioni di dollari in base a una valorizzazione complessiva della stessa di oltre 900 milioni. Secondo l'agenzia russa Interfax, Delimobil potrebbe tornare a considerare l'Ipo a Wall Street a inizio 2022. Loading... Leggi anche Per Renzi un posto nel Cda di Delimobil, colosso russo del car sharing Delimobil è stata fondata dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani. «È importante fare le scelte giuste», ha detto ieri Trani a New York. Negli ultimi giorni il viaggio dell'ex premier italiano a New York per la quotazione della società aveva suscitato polemiche. «Io non lo farei», aveva detto il presidente della Camera Roberto Fico.