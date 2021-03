Deliveroo, confermato prezzo offerta a 3,90 sterline. Al debutto crolla del 30%

1' di lettura

Deliveroo, società leader del food delivery, conferma il prezzo di offerta dell'Ipo a 3,90 sterline per azione, pari a una capitalizzazione di mercato all'ammissione di 7,59 miliardi di sterline (escluse eventuali quote gestite in over-allotment). Lo ha comunicato la società nel giorno dell’avvio degli scambi alla Borsa di Londra. Deliveroo intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione delle nuove azioni per continuare a investire nelle opportunità di crescita disponibili: portare online il settore del cibo rappresenta un'enorme opportunità di mercato. Nelle prime battute il titolo crolla del 30%.

«Il modo in cui la pensiamo è semplice - si legge in un comunicato della società - ci sono 21 occasioni di pasto in una settimana (colazione, pranzo e cena), sette giorni a settimana. Adesso, meno di una di queste 21 operazioni commerciali avviene on line. Noi siamo al lavoro per cambiarlo. Abbiamo eseguito bene i nostri piani, dal punto di vista della della crescita, dell'espansione e della redditività, ma siamo davvero solo all'inizio del nostro viaggio», fa sapere ancora l'azienda. «Continueremo a investire in innovazione per migliorare ulteriormente il nostro marketplace principale per i consumatori, i ristoranti, i supermercati, e i rider, mentre continuiamo anche a sviluppare ulteriormente le nostre attività in crescita, come in particolare Editions, Plus e Signature».

