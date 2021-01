Deliveroo, nuovi finanziamenti per 180 milioni e Ipo più vicina Investimenti mirati soprattutto alle nuove dark kitchen e alla consegna da parte dei supermercati di Silvia Marzialetti

Riders, Deliveroo condannata per l'algoritmo: "Sentenza storica"

Investimenti mirati soprattutto alle nuove dark kitchen e alla consegna da parte dei supermercati

2' di lettura

Nuovo round di finanziamenti da 180 milioni di euro e Ipo sempre più vicina per Deliveroo, piattaforma britannica leader del food delivery, valutata in oltre sette miliardi di dollari. Dietro l'operazione ci sono Durable Capital Partners Lp (sede nel Maryland e sostenitore anche di DoorDash e Affirm, due tra le Ipo tecnologiche più promettenti delle ultime settimane) e Fidelity Management & Research Company Llc.

Il prossimo traguardo di Deliveroo è la Borsa, forse in primavera, anche se - come riporta il Financial Times - non è ancora chiaro se la piazza scelta sarà New York o Londra. La richiesta di Ipo - scrive la società in un comunicato - riflette anche la forte domanda da parte degli azionisti di investire nella start up, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell'online food delivery. Quest'ultimo ha registrato in tempi di pandemia un boom senza precedenti ed è ancora considerato - parola di Henry Ellenbogen, managing partner e Ccief investment officer di Durable Capital Partners Lp - ancora ad alto potenziale, perchè poco penetrato.

Loading...

Non è un caso che la start up fondata da Will Shu sia diventata, negli ultimi mesi dello scorso anno, una società profittevole nel Regno Unito e in Irlanda. «In Deliveroo siamo sempre concentrati sullo sviluppo della migliore proposta per consumatori, rider e ristoranti: questo investimento ci aiuterà a continuare a innovare, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere i ristoranti, per fornire più opportunità di lavoro ai rider e per ampliare la scelta per i clienti, portando loro il cibo che amano da più ristoranti», ha dichiarato Will Shu, che di Deliveroo è anche ceo.

Oggi la piattaforma deve vedersela con una concorrenza agguerrita sul mercato britannico rappresentata dal polo Just Eat Takeaway.com, il più grande gruppo europeo di consegna di cibo online. Jitse Groen, ceo di Takeaway, che pochi mesi fa è riuscito nell'impresa titanica di unire le due società, acquistando Just Eat per 7,7 miliardi di dollari, ha peraltro recentemente annunciato che «renderà la vita molto, molto, molto complicata ai concorrenti sulla città di Londra, riducendo i prezzi di consegna e investendo pesantemente in una nuova rete di corrieri».

L’investimento da 180 milioni – fa sapere Deliveroo – contribuirà allo sviluppo dei siti Edition, le cucine destinate al delivery; della consegna dai supermercati, un servizio che è cresciuto rapidamente e del servizio di abbonamento Plus in nuove aree geografiche. La società che proprio pochi giorni fa ha incassato dal Tribunale di Bologna una sentenza che definisce discriminatorio l'algoritmo utilizzato per reclutare i corrieri che consegnano a domicilio, pensa anche a «nuove iniziative per sostenere i rider che collaborano con lei».