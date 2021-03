Deliveroo premia i rider con bonus da 210 fino a 11.500 euro La piattaforma lancia un fondo da 18 milioni di euro per ricompensare i rider che hanno fatto il maggior numero di consegne di Silvia Marzialetti

Un fondo da 18 milioni di euro in pagamenti per i rider che hanno consegnato il maggior numero di ordini. Lo lancerà Deliveroo, piattaforma del food delivery, il giorno della quotazione in Borsa. Il “Thank You Fund” - questo il nome - sarà attivato a livello globale sui dodici mercati coperti dalla società e coprirà – secondo le stime – 36mila rider. Questi ultimi saranno individuati sulla base del numero di ordini consegnati e premiati secondo una fascia progressiva compresa tra i 550 e gli 11.500 euro. Secondo quanto riportato in un comunicato dell'azienda, tutti i rider che abbiano lavorato con Deliveroo per almeno un anno e che abbiano completato 2mila consegne, riceveranno oltre 210 euro, mentre il pagamento medio per ogni rider viaggerà intorno ai 510 euro.



Solo quattro giorni fa la piattaforma britannica del food delivery (valutata in oltre sette miliardi di dollari) ha annunciato di aver scelto la piazza di Londra per la sua prossima Ipo, aprendo la strada a quella che potrebbe essere la più grande nuova emissione di azioni che la piazza della città britannica abbia visto in tre anni. I piani di sbarco includono una struttura di azioni a doppia classe per i primi tre anni dalla quotazione. Successivamente, Deliveroo passerà a una struttura a classe unica per dare al co-fondatore e amministratore delegato Will Shu un maggiore controllo sulle operazioni dell'azienda.

La strada dell'Ipo è stata annunciata a inizio gennaio, dopo un nuovo round di finanziamenti da 180 milioni di euro. “La richiesta di Ipo - scriveva Deliveroo in un comunicato - riflette la forte domanda da parte degli azionisti di investire nella start up, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell'online food delivery. Quest'ultimo ha registrato in tempi di pandemia un boom senza precedenti ed è ancora considerato ad alto potenziale”.



Nella stessa occasione furono annunciate nuove iniziative per i rider e la scelta del fondo rientra in questo pacchetto. “I rider sono nel cuore del nostro business e noi vogliamo premiare il loro impegno, che ha aiutato Deliveroo a diventare quella che è oggi”, ha detto Will Shu. “La loro dedizione per un grande servizio ci ha permesso di crescere e di offrire la migliore esperienza di food delivery al mondo, ma nel corso dell'ultimo anno ci hanno anche aiutato a fare molto di più, avendo permesso alle persone di stare al sicuro a casa nel corso della pandemia globale. Siamo lieti di poterli ringraziare”, ha concluso.