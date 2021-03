Deliveroo: prezzo Ipo a Londra tra 3,9 e 4,6 sterline per azione

1' di lettura

Deliveroo, piattaforma britannica per la consegna di cibo a domicilio, ha valutato il prezzo del collocamento delle azioni alla Borsa di Londra tra 3,90 e 4,60 sterline per azione, secondo quanto ha dichiarato oggi. Il gruppo, che con il lockdown ha registrato un'esplosione delle consegne a domicilio, punta a raggiungere una capitalizzazione di mercato compresa tra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline. Si tratterebbe della piu' grande Ipo alla borsa di Londra dal 2013.

L'offerta includera' nuove azioni che saranno emesse da Deliveroo, che prevede di aumentare i proventi lordi di circa un miliardo di sterline, e azioni esistenti che saranno vendute da alcuni azionisti attuali.

Deliveroo investira' i proventi della quotazione nelle opportunita' di crescita disponibili.

Shu (ceo), diventeremo l'azienda di riferimento del cibo

“Siamo orgogliosi di quotarci a Londra, la città in cui Deliveroo ha iniziato”. Così Will Shu, fondatore e ceo di Deliveroo, in occasione dell'annuncio, da parte dell'azienda, della fascia di prezzo dell'Ipo. “Diventare una società quotata ci consentirà di continuare a investire in innovazione, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere ristoranti e supermercati, procurando ai rider più lavoro e ampliando la scelta per i consumatori, portando loro il cibo che amano da sempre, più ristoranti. Questo ci aiuterà nella nostra missione di diventare l'azienda di riferimento del cibo. Abbiamo avuto un avvio molto forte del 2021, e siamo solo all'inizio di un viaggio entusiasmante in un mercato grande e in rapida espansione, come il food delivery, con un'enorme opportunità davanti a noi”.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor Plus)