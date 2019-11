Deliveroo al raddoppio in Italia, coperte 154 città

In Italia Deliveroo impiega direttamente più di 200 dipendenti, collabora con più di 8mila ristoranti e con più di 8500 rider: «Entro il 2020 - afferma il management - qualora fosse confermata la crescita attuale, Deliveroo supporterà 5900 posti di lavoro, generando un impatto complessivo sull’economia italiana pari a 130 milioni di euro».



Il 2018 si è chiuso positivamente per l’azienda che oggi opera in 13 Paesi tra Europa (ad agosto è stato abbandonato il mercato tedesco), Asia, Emirati Arabi: in Italia i ricavi sono aumentati del 130%, passando da 6,1 milioni di euro del 2017 a 14 milioni e il fatturato ha toccato quota +97% (da 11,1 milioni a 21, 9 milioni). I profitti sono stati di 1,5 milioni di euro, un risultato agevolato dall’intervento della casa madre, la britannica Roofoods Ltd, che nel 2018 ha finanziato Deliveroo Italia Srl per circa 7,8 milioni.

L'algoritmo

Nonostante le performance da capogiro, il sistema del food delivery è fortemente criticato, soprattutto in Italia. Sotto accusa "lo strapotere dell'algoritmo", il sistema che incrociando tutti i dati - specificità del piatto ordinato, posizione del ristorante, ora del giorno e giorno della settimana, numero dei rider a disposizione, numero degli ordini, distanza ristorante-consumatore, connette ordini e clienti attraverso un rider, pagato sulla base del numero delle prestazioni. «È la formula preferita dai fattorini nei 13 Paesi in cui operiamo», spiegano i manager.



Alcuni rider, che con le loro cavalcate mandano avanti la gig economy, hanno detto di sentirsi degli «sfruttati nelle mani di un burattinaio». Si accusa l'algoritmo di escludere dal mestiere le donne, o comunque figure meno performanti e di costringere i prescelti a prestazioni piuttosto pesanti. Numerose le manifestazioni in Italia lo scorso inverno.

«C'è stato un grosso equivoco sullo strapotere dell'algoritmo», replica Carberry. «Esso non misura nessun parametro legato alla persona come sesso, età, velocità, tempo di consegna: utilizza soltanto dati legati alla localizzazione e al mezzo utilizzato dal rider, per garantire la massima efficienza». E aggiunge: «Non c'è alcuna forma di discriminazione, nè di rating. L'algoritmo non fa che implementare una scelta umana».

Forse per renderlo più friendly, in Deliveroo si è deciso di dargli un nome: Frank, dal buffo personaggio che Danny De Vito interpreta nella serie «It's always sunny in Philadelphia».

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)