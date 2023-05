Deliveroo sbarca a Venezia, il rider diventa walker

Ascolta la versione audio dell'articolo

A piedi, come già avviene a Hong Konk a Singapore. Il servizio di Deliveroo arriva a Venezia e, unico caso in Italia, vede i rider diventare walker. Una modalità di consegna del tutto peculiare, tagliata su misura delle caratteristiche urbanistiche: «L'arrivo a Venezia è una tappa storica del nostro percorso di crescita ed espansione in Italia» dice Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy. «In un contesto così peculiare non potevamo che entrare in punta di piedi, con una modalità di consegna, a piedi appunto, che è una necessità, ma anche e soprattutto un segno di rispetto e tutela per un luogo unico al mondo come Venezia. Naturalmente, lo faremo in ​ modo sostenibile per i walker, assicurando la stessa qualità del servizio e la stessa customer experience di ogni altra città italiana. L'arrivo di un servizio come quello di Deliveroo a Venezia conferma quanto la città sia capace di innovare e proiettarsi nel futuro, forte delle sue radici storiche e della sua identità».





La gondola celebrativa

Nella terraferma di Mestre la piattaforma è operativa da 2018; lo sbarco in Laguna, con decine tra ristoranti già attivi e walker pronti a consegnare nelle case dei veneziani i piatti più amati, è stato celebrato con uno speciale gondolone nel colore caratteristico del marchio che ha trasportato i primi walker. Tra i ristoranti partner da cui è già possibile ordinare, grandi brand come McDonald's, Burger King, Old Wild West, ​ Grom, ma anche alcuni tra i principali ristoranti locali come Gam Gam, Osteria Leone Alato e Dragone D'Oriente. Deliveroo oggi raggiunge quasi 40 milioni di italiani e collabora con più di 24mila tra ristoranti e supermercati partner, nelle oltre 1.500 città in cui il servizio è attivo. A Venezia, per i primi tre mesi, Deliveroo si farà carico delle spese di consegna, gratuite per i clienti; promozioni e sconti sono previsti su ristoranti partner selezionati.

Come funziona

Il servizio di Deliveroo poggia sulla piattaforma www.deliveroo.it o app (disponibile per iOS e Android); basta selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l’asporto attraverso la funzione “ritiro” - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione. Sempre tramite piattaforma si può chiedere di diventare rider/walker e i ristoranti interessati a diventare partner possono fare richiesta. Deliveroo è partner di Croce Rossa Italiana nel contrasto alla povertà alimentare: nell’ambito della campagna globale Full Life, per il sostegno alle comunità e ai territori nei quali la piattaforma opera, utilizzando l’app è possibile arrotondare il conto al momento del pagamento e donare la differenza alla Croce Rossa Italiana per fornire cibo e beni di prima necessità alle persone e famiglie in difficoltà.