Deliveroo velocizza il pagamento per i ristoranti: sarà settimanale

I riders ai tempi del coronavirus: portiamo un po' di felicità

Un nuovo servizio di pagamento rapido su base settimanale, per sostenere la liquidità dei propri ristoranti partner e migliorare il flusso di cassa di migliaia di attività in tutta Italia. Lo ha attivato Deliveroo, piattaforma online leader del food delivery.

La nuova modalità sarà disponibile per i prossimi tre mesi e Deliveroo si farà carico delle nuove spese bancarie. Successivamente, valuterà se prorogarla.

“Vogliamo fare tutto il possibile per sostenere i nostri ristoranti partner in questo momento così difficile”, ha detto Matteo Sarzana, general manager della piattaforma in Italia. A fine marzo Deliveroo ha registrato un aumento del 40% di nuovi ristoranti iscritti rispetto alle previsioni e ha anche realizzato un sito dedicato con informazioni dettagliate e linee guida per gli operatori su come promuovere e assicurare il servizio durante l’emergenza.

