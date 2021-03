Delivery, export e qualità: gelaterie, pasticcerie e panificatori preparano il rilancio al Sigep

La crisi ha causato perdite del 30% anche all’industria delle macchine per produrre il gelato, dove l’Italia è leader mondiale con 14 aziende che occupano circa un migliaio di addetti per un fatturato di 300 milioni e un export pari all’80%. A queste si aggiungono 11 aziende produttrici di vetrine e arredi per un fatturato pre Covid di oltre 250 milioni.

Secondo l’Osservatorio Sigep, anche le imprese italiane del settore dolciario (per un giro d’affari che superava i 20 miliardi) dovranno fare tesoro dell’esperienza fatta nel canale e-commerce: solo per Pasqua 2020 la perdita è stata stimata in 540 milioni di euro e rischia di ripetersi quest’anno.

Per Gino Fabbri, presidente Accademia maestri pasticceri Italiani, «Sigep Exp è una leva internazionale per nuove collaborazioni e per avvicinare competenze. A partire dalle tecnologie per lavorare in modo sempre migliore i prodotti. Al Sigep Exp presenteremo nuove tecniche di cottura sottovuoto, che a 60 e anche a 40 gradi permettono di ottenere grandi aromi con meno zucchero nella lavorazione. È un esempio di come la pasticceria abbia sfruttato questo anno di pausa per ripensarsi e raggiungere nuovi standard di qualità. È un primo passo per guardare all'edizione del 2022, quando ci ritroveremo in presenza».

Nuove strategie per pane e caffè

«I panificatori – dice Roberto Perotti, presidente Richemont Club Italia – lavoreranno nel “Sigep Lab” allestito in Cast Alimenti, con una prospettiva molto internazionale e con slot molto coinvolgenti. La nostra superstar sarà il lievito madre. Avremo ospiti i colleghi della Banca del lievito madre di Puratos, in Belgio. Di quelli conservati lì, quasi 70 sono italiani e ne utilizzeremo alcune tipologie per fare alcuni tipi di pane. Daremo molta attenzione alla sostenibilità ambientale, con alcuni esempi di produzioni a chilometro zero dal campo alla farina, e infine mostreremo come utilizzare il lievito madre nei dolci, dalla colomba pasquale al panettone».

La panificazione è invece stata colpita sia dal calo dei consumi fuori casa (-25%) sia dall’aumento dell’autoproduzione domestica di pane e pizza durante il lockdown.