Delivery ultraveloce, in campo sempre più operatori. Ma è economicamente sostenibile?

Da fine marzo, i clienti del servizio Amazon Prime di alcune zone di Roma possono usufruire della consegna in giornata dei generi alimentari proposti dai negozi Tuodì (si va dai prodotti bio Buodì alla pasta fresca Granravioli alle uova e al miele di Antica Fattoria) acquistando nella sezione “supermercato” del portale e-commerce del gigante americano. È solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di soluzioni che puntano sul delivery rapido proponendo ai consumatori condizioni favorevoli (nel caso specifico 2,90 euro per la consegna in finestre di due ore e 6,90 euro per quella di un'ora) per ricevere la spesa a casa propria

A inizio marzo era stata la volta di Deliveroo a dare un segnale forte in questa direzione con il lancio di “Hop”, un servizio di consegna a domicilio in 10 minuti esteso ad oltre 1.500 prodotti alimentari ed attivato in collaborazione con Carrefour Italia nel centro di Milano per i quartieri Duomo, Navigli, Colonne e Sant'Ambrogio. Gli ordini si possono effettuare attraverso la piattaforma di Deliveroo e l’intento è quello di estendere nei mesi a venire l’iniziativa a tutto il territorio nazionale, partendo da Roma e altre importanti città. Nel frattempo non è passato inosservato il fatto che l'Italia sia il primo mercato europeo a salutare la disponibilità di “Hop” dopo il Regno Unito.

Quello del delivery ultraveloce è un fenomeno, che alcuni chiamano “quick commerce” o anche servizi “instant market”, letteralmente decollato negli ultimi 12-18 mesi e con tutti i requisiti, secondo diversi addetti ai lavori, per durare a lungo. I fattori che sostengono questa tesi sono diversi. Innanzitutto i volumi dell'e-commerce in ambito food, cresciuti in Europa (secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico e di Netcomm) del 90-120% nel 2020 e di un ulteriore 40-70% nel 2021.

La pandemia, è un fatto ormai consolidato, ha cambiato le abitudini di acquisto di ampie fasce di consumatori e non è certo un caso che quasi la metà dei grandi brand del settore agroalimentare abbiano oggi una presenza online proprio per incontrare una domanda che si è spostata (in parte almeno) dal mondo fisico a quello digitale. Le consegne di generi alimentari in un'ora o anche in soli 15-30 minuti stanno dunque diventando la “nuova normalità” in molte aree urbane, anche in Italia, e secondo le ultime rilevazioni della piattaforma specializzata Digital Commerce 360, la delivery ultraveloce è un importante incentivo all'acquisto online per oltre i due terzi dei consumatori.

Se non ci sono dubbi sulla crescente popolarità di questo genere di servizi, è comunque lecito chiedersi – come hanno fatto gli esperti di Manhattan Associates, uno dei principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni di supply chain commerce - se ce ne sia davvero bisogno, se l'immediatezza della consegna sia effettivamente così importante e se, soprattutto, questo modello può essere sostenibile dal punto di vista finanziario.