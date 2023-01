Dell Concept Nyx

Combinare dispositivi e periferiche di uso comune con l’intelligenza artificiale e farli lavorare come un unico ecosistema, offrendo esperienze immersive e al contempo facilmente accessibili che vanno oltre il gioco e abbracciano il mondo della collaborazione a distanza. Nell’ambito del progetto Concept Nyx, gli ingegneri della casa texana hanno dato vita a diversi prototipi come Companion, un dispositivo in stile tablet i cui contenuti possono essere condivisi in ambienti di realtà virtuale e realtà mista, rendendo superfluo fotografare o copiare appunti. Nyx Stylus, invece, permette di creare e inserire note, trascinarle e distribuirle in spazi di collaborazione digitali e virtuali, utilizzando all’occorrenza il comando vocale per creare immagini grazie all’intelligenza artificiale. Il game controller Nyx, infine, integra un lettore di impronte digitali in grado di riconoscere chi lo sta utilizzando e di caricarne automaticamente impostazioni e contenuti personalizzati; grazie alla connessione Wi-Fi integrata, consentirà inoltre di lavorare in multitasking e di visualizzare app di messaggistica, e-mail, film o giochi su schermi divisi.

8/11 10/11 Menu