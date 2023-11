Della Valle (ceo Vodafone): al vaglio varie opzioni per l’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vodafone sta valutando una serie di opzioni per l’Italia. A dirlo è l’amministratore delegato di Vodafone Group, Margherita Della Valle, parlando con i giornalisti nel giorno della diffusione dei conti del semestre fiscale della multinazionale delle Tlc. Il mercato è impegnativo, ha aggiunto, ma la situazione è «molto diversa» da quella spagnola. Si scalda dunque il dossier Italia per Vodafone, come anticipato dal Sole 24 Ore in edicola sabato 11 novembre. Spettatori molto interessati al processo sono Iliad e Swisscom, controllante di Fastweb in Italia.

Nel dettaglio dei dati la società ha riportato martedì un’accelerazione nei ricavi trimestrali dei servizi, su base organica, dopo che la Germania, il suo mercato più grande, è tornata a crescere. L’aumento è stato del 4,2% nei ricavi dei servizi del gruppo per i sei mesi terminati alla fine di settembre, con una crescita del 4,7% nel secondo trimestre dopo il 3,7% nel primo. Un aumento dello 0,3% degli utili core semestrali rettificati è stato limitato dai maggiori costi energetici. Le azioni del gruppo, crollate del 26% negli ultimi 12 mesi, sono salite dell’1,3% nei primi scambi.

Il gruppo, che ha annunciato la vendita delle sue attività spagnole e la fusione della sua unità britannica con Three di Hutchison a giugno, ha ribadito le sue previsioni per utili per l’intero anno sostanzialmente stabili a circa 13,3 miliardi di euro (14,2 miliardi di dollari).

I ricavi del Gruppo sono diminuiti nel periodo del 4,3% a 21,9 miliardi di euro a causa delle variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio e della cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nell’anno finanziario precedente. Nel primo semestre l’utile operativo è diminuito del 44,2% a 1,7 miliardi di euro riflettendo le cessioni di asset nell’esercizio finanziario precedente. La società dichiara inoltre una crescita dell’EbitdaaL rettificato dello 0,3% nonostante un aumento significativo dei costi energetici.

Vodafone ha inoltre confermato la guidance per l’anno fiscale 2024 che prevede un EbitdaaL rettificato “sostanzialmente piatto” a circa 13,3 miliardi di euro e un free cash flow di “circa” 3,3 miliardi di euro. Vodafone ha anche deliberato un acconto sul dividendo per azione pari a 4,5 centesimi di euro.