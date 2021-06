Deloitte, nuova sede a Roma in via Vittorio Veneto 89 dal 2022

2' di lettura

Deloitte Italia annuncia il trasferimento della sua sede della capitale in via Vittorio Veneto 89. Da fine 2022, l’edificio diventerà il nuovo headquarter romano di Deloitte, che prenderà in locazione circa 15mila mq, accogliendo oltre 1.600 dipendenti. L’immobile è di proprietà di una Sicaf interamente partecipata da Ardian e gestita da Prelios Sgr. Si tratta di un complesso architettonico in stile neoclassico progettato nel 1928 dall’architetto milanese Carlo Broggi e situato nel cuore del centro storico di Roma, vicino a Piazza Barberini, uno dei pochi a poter vantare una triplice certificazione (Leed, Breeam e Well).

Una scelta in linea con il trasferimento della sede di Milano in un edificio smart di Corso Italia.: «Dopo aver annunciato il trasferimento presso la nuova sede in Corso Italia 23, nel cuore di Milano – ha spiegato Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia – anche a Roma il nostro network è pronto a trasferirsi presso l’innovativo headquarter di via Vittorio Veneto in centro città. Una struttura all’avanguardia, capace di abbinare sostenibilità ambientale e benessere delle nostre persone, che da sempre costituiscono tasselli fondamentali dei valori e della mission di Deloitte».

«L’immobile – ha affermato Rodolfo Petrosino, senior managing director per il Sud Europa di Ardian Real Estate – è attualmente sottoposto ad interventi di riqualificazione che pongono una particolare attenzione ai temi legati alla flessibilità degli spazi, al well-being delle persone e alla sostenibilità, che consentiranno di raggiungere standard particolarmente elevati, soprattutto in considerazione della storicità dell’edificio, segno della sempre crescente attenzione che Ardian pone alla qualità dei propri progetti e alle tematiche Esg. L’accordo firmato tra Deloitte e la Sicaf è la conferma che, nonostante la pandemia, le aziende continuano a considerare l’ufficio come un luogo di lavoro fondamentale, a condizione di investire in spazi moderni ed efficienti che rispondano alle nuove esigenze post-Covid».

«Dopo la pandemia – ha aggiunto Elena Vistarini, Real Estate Industry leader di Deloitte Italia – il nostro network scommette su nuovi spazi: dopo il cambio di sede a Milano, anche su Roma Deloitte ha deciso di cambiare headquarter scegliendo uno smart building con triplice certificazione, Leed, Breeam e Well».

«La valorizzazione dell'immobile – ha commentato Patrick Del Bigio, ceo di Prelios Sgr – conferma l’interesse del comparto uffici e come la qualità degli stessi sia percepita ancora di maggiore importanza dopo l’evento pandemico. L’intervento conferma inoltre l’interesse per il mercato romano degli investitori e la presenza di Prelios Sgr».

Gli accordi sottoscritti tra le parti prevedono la firma di un contratto di locazione di 12 anni. La Sicaf è stata supportata nella negoziazione da Gva Redilco.