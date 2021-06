Delphina hotels vede la ripresa del turismo internazionale in Sardegna

3' di lettura

«Confidiamo nella ripresa del turismo internazionale. Sembra ci sia un buon flusso di prenotazioni con riscontri importanti nel mercato italiano per l’offerta 5 stelle lusso. Segnali positivi anche per l'indotto collegato» dice Francesco Muntoni, fondatore e presidente di Delphina hotels & resorts. Il presidente guarda con ottimismo alla prossima stagione forte anche della conquista del migliore gruppo alberghiero italiano agli ultimi World Travel Awards, gli oscar del turismo internazionale. «C’è grande voglia di Italia e di una Sardegna a 5 stelle -continua Muntoni. - Sembra ci sia un buon flusso di prenotazioni, con riscontri importanti da parte del segmento lusso che cerca privacy e servizi più esclusivi. Le ultime settimane hanno visto anche la ripartenza del mondo delle agenzie e dei tour operator esteri. Un riscontro importante per noi, ma soprattutto per l’indotto diretto e indiretto che ruota attorno al mercato di fascia alta come dimostra lo studio presentato a fine maggio da Altagamma, secondo cui il viaggiatore che alloggia in strutture di eccellenza spende nove volte più della media. Inoltre, a parità di dimensioni, un hotel cinque stelle impiega il doppio dei dipendenti. Il nostro progetto Genuin Local Food Oriented ne è la prova: più del 70% dei nostri fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull'isola». Alla domanda del mercato Delphina risponde con i suoi 12 hotel a 5 e 4 stelle, residence esclusivi, Spa e ville immerse in verdi giardini mediterranei di fronte al mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara presenta un’offerta unica nel suo genere in Italia. Le strutture hanno beneficiato di una serie di miglioramenti che grazie ad investimenti per 15 milioni effettuati negli ultimi mesi.

Tra le nuove tipologie di offerta luxury spicca l’Arcipelago Penthouse suite nel Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura: una delle proposte più esclusive della Sardegna con oltre 300 metri quadri di suite con salotti esterni e solarium a cui si aggiunge un ampio giardino ad uso esclusivo degli ospiti. Un boschetto privato in cui rocce di granito, lecci ed essenze mediterranee offrono quiete e privacy, oltre alla vista migliore del resort, che domina lo Stretto delle Bocche di Bonifacio e le isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Un panorama visibile anche dalle tre spaziose camere di cui si compone la Penthouse, oltre a un luminoso salotto che conduce alla veranda con una lussuosa piscina privata riscaldata e con vista irripetibile. Realizzata in moderno stile architettonico sardo, la suite combina sapientemente ceramiche e arredi in legno dai toni caldi, realizzati da artigiani locali. A impreziosire gli ambienti, i tappeti tessuti con telai manuali nel tipico borgo di Aggius, che diventano anche colorate e ricercate testate dei letti. Tra le proposte del resort «5 stelle in libertà», eletto per la seconda volta migliore green resort d’Europa ai World travel awards 2020, anche l’ampia e lussuosa Imperal Suite su due piani con piscina privata per un totale di 154 mq e due nuove suite Erica Executive vista mare, a due passi dalla spiaggia di sabbia bianca di La Licciola.

L’ospitalità lusso 5 stelle Delphina a Palau e Isola RossaUn percorso iniziato all’Hotel Capo d’Orso quasi trent’anni fa, nella prima struttura alberghiera della catena fondata e costruita dai soci Salvatore Peru e Francesco Muntoni. Alla President con vista a 180 gradi sul mare e lussuoso bagno con vasca idromassaggio e cromoterapia si aggiungono le eleganti Junior Suite Cardinal, con terrazza riservata e accesso diretto al mare, a pochi metri dai solarium e dal centro thalasso. Anche l’altro 5 stelle del gruppo, l'Hotel Marinedda a Isola Rossa, offre un’ospitalità curata nei minimi dettagli, con una lussuosa President open space vista mare e due Executive Elicriso, dedicate agli ospiti che cercano romanticismo e privacy, con grandi spazi esterni che includono anche una piscina thalasso con acqua di mare riscaldata e idromassaggio.Le ville di Isola Rossa e le proposte esclusive di fronte alla spiaggia Bandiera Blu Li Junchi di BadesiCompletano la proposta le ville dell’Hotel Relax Torreruja con vista sul Golfo dell’Asinara, arredate in stile mediterraneo da artigiani locali, alcune con piscina privata e circondate da grandi verande con area barbecue per pranzi e cene all’aperto. In più la possibilità di usufruire dei servizi alberghieri del vicino hotel per vacanze indipendenti senza rinunciare al confort. L’Hotel La Duna bianca 4 stelle superiore all’interno del Resort le Dune di Badesi dispone di 16 prestigiose camere, tra cui i 60 metri quadri più veranda della President vista mare, pensata per godere degli spettacolari tramonti sul mare del Nord Sardegna. La lunghissima spiaggia di Li Junchi, bandiera blu 2021 è proprio lì di fronte. Uno spettacolo da godere fin dal risveglio, con la colazione servita sulla veranda della propria camera, senza supplemento.