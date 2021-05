Delphina investe 15 milioni nel restyling dei resort del nord della Sardegna

4' di lettura

Delphina hotels & resorts apre tutte le strutture dal mese di giugno. Il gruppo leader dell’ospitalità in Sardegna ha investito oltre 15 milioni per ampliare gli spazi e arricchire offerta e servizi per le famiglie. Obiettivo trovarsi pronti per l’estate 2021.

«L’inverno è stato dedicato alla preparazione all’estate - racconta Francesco Muntoni, fondatore e presidente della catena alberghiera sarda -. Abbiamo lavorato su diverse delle nostre strutture per una riqualificazione».

Nel Nord Sardegna...