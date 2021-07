Delta dominante in Europa, dal green pass al Plf: le regole per i turisti

3' di lettura

La variante Delta continua a diffondersi senza sosta in tutto il mondo, e ora è ufficiale: è il ceppo dominante in Europa. A certificarlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), lanciando un nuovo appello a vaccinarsi e confermando timori divenuti sempre più concreti di fronte all’impennata dei contagi che va avanti da settimane. A cominciare dalla Spagna, dove in 7 giorni l’occupazione delle terapie intensive è passata dal 9% al 13%. Mentre il Regno Unito registra da qualche giorno un calo, la Germania ha vissuto nelle ultime settimane una rapida impennata dei casi, e ha inserito la Spagna e l’Olanda tra le zone ad alta incidenza coronavirus: i viaggiatori non vaccinati o non guariti in arrivo da quei paesi dovranno restare in quarantena.

I documenti necessari

Malgrado la recrudescenza dei contagi, sono in tanti gli italiani che non hanno rinunciato a una vacanza all’estero. Al di là del green pass, necessario per gli spostamenti in Europa e nei Paesi dell’area Schengen, gli Stati verso cui si viaggia potrebbero prevedere altre misure per l’ingresso. È utile per il piano di viaggio consultare il sito Re-open Eu. Oppure il sito Viaggiare sicuri della Farnesina.

Le raccomandazioni della Farnesina

Quest’ultima invita a pianificare il viaggio con la massima attenzione avvisando che qualsiasi viaggio all’estero può comportare «rischi sanitari». La raccomandazione è di tener presenti le misure in vigore nei Paesi di destinazione. Anche perché si è soggetti a «quarantena o altre misure di contenimento previste dal Paese in cui ci si trova», nel caso in cui, dopo essersi sottoposti a un tampone antigenico o molecolare, il risultato sia di essere positivi al covid. Procedure che interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti ’contatti’ con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.

Le regole generali

Per muoversi nella Ue e nell’area Schengen è necessario in linea di massima il green pass con doppia dose (a seconda dei Paesi di destinazione la vaccinazione è considerata valida dopo un periodo che varia tra 7 e 14 giorni dalla seconda dose). Ma ogni Paese presenta alcune peculiarità. Vediamone alcune.

In Grecia con il passanger locator form



Per poter aver accesso alla Grecia, è richiesta la compilazione del Passenger locator form, il Plf. È un questionario online che va completato entro le 23.59 del giorno prima dell’arrivo. I viaggiatori dovranno in ogni caso essere in possesso del green pass Ue: test covid con esito negativo entro le 72 ore prima dell’arrivo se molecolare, 48 pre se antigenico; oppure certificato di vaccinazione; oppure certificato di avvenuta guarigione.