Delta in pressing su Air France per entrare nella nuova Alitalia

Dopo l’incontro con Patuanelli e Leogrande, il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, ha riferito che «hanno confermato anche l’interesse di Air France». E ha spiegato che «Delta e Lufthansa sono due possibilità diverse che il commissario dovrà valutare, non facciamo il tifo per l’una o per l’altra. Guardiamo il piano industriale».

L’a.d. di Delta, Ed Bastian, ha scritto a Leogrande chiedendo un incontro. «Non c’è pasta precotta. Incontrerò Delta che me lo ha chiesto e chiunque me lo chiederà», ha osservato Leogrande, aggiungendo: «Chi mi conosce sa che non faccio disastri». Secondo i sindacati, Leogrande ha detto che un eventuale intervento di nazionalizzazione «va quantomeno studiato». Leogrande ha detto che entrerà oggi per la prima volta in azienda e di aver visto ieri il decreto di nomina. «Alitalia sta dentro una procedura già iniziata: ora dobbiamo cominciare a ragionare sull’uscita dalla procedura», ha detto il commissario, aggiundendo - secondo fonti sindacali - che «bisogna fare in fretta».

Secondo Patuanelli «il commissario lavorerà sui costi eccessivi della compagnia: il costo del lavoro non è tra questi. Ribadisco che dovranno essere tutelati i massimi livelli occupazionali». Secondo i sindacati questa frase dimostra che ci saranno esuberi.

Il Mise non considera più Atlantia tra i pretendenti alla compagnia. «Atlantia non è un interlocutore: se siamo in questa condizione è perché una componente del consorzio che spontaneamente aveva manifestato interesse all’ultimo ha deciso di non esserci», ha osservato Patuanelli .

La Fnta (Anpac, Anpav ed Anp) in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo ha detto che «è urgente che si predisponga rapidamente un nuovo piano industriale economicamente e socialmente solido, che abbia un ampio respiro capace di garantire il mantenimento dei posti di lavoro e di raccogliere la condivisione di un forte partner industriale». Per il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, «a parte l’affermazione che Atlantia non è più considerata un interlocutore il contenuto dell’incontro è vicino al nulla».