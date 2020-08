Boom di contagi e dati macro piegano le borse. A Milano (-1,1%) giù le banche I timori per una seconda ondata di Covid e la delusione delle vendite al dettaglio di luglio in Cina e Usa pesano sugli indici. Attesa per l'incontro tra Usa e Cina sull'accordo commerciale, Wall Street debole di Cheo Condina e Andrea Fontana

L'impennata di contagi da Covid-19 in Europa unita ai deludenti dati sulle vendite al dettaglio in Cina e negli Stati Uniti a luglio frena per il secondo giorno consecutivo i listini azionari europei che chiudono, ad eccezione di Francoforte, con cali superiori al punto percentuale. La flessione non impedisce comunque di archiviare una settimana complessivamente positiva per il mercato azionario del Vecchio Continente con l'Eurostoxx50 salito del'1,4% e Piazza Affari di quasi il 2%. Nell'ultima seduta settimanale, in clima ferragostano, il Ftse Mib è arretrato dell'1,13%. Londra e Parigi sono arretrata di un punto percentuale e mezzo.

Wall Street chiude debole. Il Dow Jones sale dello 0,12% a 27.931,50 punti, il Nasdaq perde lo 0,21% a 11.019,30 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 3.372,89 punti.

Intanto prosegue la corsa al vaccino. La Commissione Ue ha concluso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 in preparazione da Astrazeneca. Lo ha annunciato via Twitter la presidente Ursula von der Leyen. Bruxelles è inoltre in trattativa con Johnson&Johnson per assicurarsi altre 200 milioni di dosi, con opzione per ulteriori 400 milioni.

I dati cinesi sotto le attese

Intanto, come detto, i dati cinesi non hanno rispettato le stime degli analisti: a luglio le vendite al dettaglio sotto risultate sotto le attese (-1,1% su anno, gli esperti puntavano su +0,1%, cioè sul primo dato col segno più del 2020) mentre la produzione industriale è cresciuta del 4,8% (previsioni di +5% e in linea con giugno).

Eurozona, calo record di occupazione e pil

Il numero degli occupati si riduce nel secondo trimestre del 2,8% nell'Eurozona e del 2,6% nell'Ue. Lo rileva Eurostat in una stima flash. Si tratta dei cali più evidenti dall'inizio delle serie storiche. Nel primo trimestre l'occupazione si era ridotta dello 0,2% nell'Eurozona e dello 0,1% in Ue. Rispetto al secondo trimestre del 2019, stima ancora Eurostat, l'occupazione nel periodo aprile-giugno 2020 cala del 2,9% nell'Eurozona e del 2,7% nell'Ue (+0,4% per entrambe le aree nel primo trimestre): anche in questo caso si tratta delle flessioni più marcate di sempre.

Nel secondo trimestre dell'anno, ancora segnato in molti Stati membri dalle misure di contenimento del Covid-19, il Pil dell'Eurozona segna un calo del 12,1% sul trimestre precedente e del 15% su anno. Lo indica Eurostat confermando le stime flash diffuse il 31 luglio. Nell'Ue il Pil nel secondo trimestre risulta in calo dell'11,7% congiunturale e del 14,1% tendenziale. Eurostat annota che si tratta di gran lunga delle flessioni piu' nette dall'inizio delle serie storiche, anno 1995.