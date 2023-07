Demanio, arriva la carta di identità digitale degli immobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva la Piattaforma integrata del Demanio e la carta d'identità digitale degli immobili che contiene i dati amministrativi, fisici e progettuali dell'edificio. Sono queste alcune delle iniziative dell’Agenzia del Demanio indicati alla presentazione del Rapporto annuale. Elemento necessario per gli interventi è la qualità della progettazione, garantita anche dall'adozione dei criteri del Building information modeling (Bim) e dei parametri ambientali, affinché gli immobili risultino autonomi dal punto di vista energetico ed efficienti nelle loro specifiche funzioni.

Demanio: 43mila immobili, 5,5 miliardi investimenti al 2026



Molti i dati forniti. L’Agenzia del Demanio gestisce complessivamente 43mila immobili per un valore di 62,5 miliardi di euro. Secondo i dati riferiti alle convenzioni stipulate a oggi sono stati avviati complessivamente 529 interventi per 3,6 miliardi di euro, di cui 181 al Nord per un valore di 1,2 miliardi di euro, 169 al Centro per un valore di oltre un miliardo e 179 al Sud per un valore di 1,3 miliardi. Il Piano strategico industriale dell’Agenzia del Demanio punta ad impegnare 5,5 miliardi di euro entro il 2026, di cui 2,1 miliardi da realizzare e 3,4 miliardi di euro da avviare, riqualificando almeno 5 milioni di metri quadrati di immobili. L’aumento atteso del valore del patrimonio e dell’indotto sul territorio sono stimati rispettivamente in 2,2 miliardi e in 2,3 miliardi. Questi, in sintesi, i dati contenuti nel primo Rapporto annuale dell’Agenzia del Demanio “L’Italia e i suoi beni: il patrimonio immobiliare dello Stato al servizio della pubblica amministrazione, dei territori, dei cittadini e delle imprese” presentato stamattina.



Del Verme: impegnati a riqualificare gli immobili pubblici



«Siamo impegnati a riqualificare gli immobili pubblici, rigenerando le aree sulle quali incidono secondo i modelli più moderni e innovativi di progettazione - ha detto la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme - a offrire spazi più funzionali ed efficienti alla pubblica amministrazione e a restituire ai territori e ai cittadini immobili poco e male utilizzati, recuperando i beni dello Stato in disuso, tutelando il patrimonio storico-artistico». La presentazione del rapporto è stata l’occasione per fare il punto e indicare la visione dell’agenzia: trasformare grandi complessi immobiliari in disuso in cittadelle e poli della giustizia, uffici pubblici, residenze universitarie, scuole, centri di ricerca per restituire alla pubblica amministrazione, ai territori e ai cittadini edifici e aree riqualificate in un’ottica di rigenerazione urbana e sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Leo: con incentivi fiscali +2,5 mld valore immobili in 5 anni



Interventi in materia fiscale per la rigenerazione degli immobili pubblici «genereranno un incremento del valore degli asset per 5 anni pari a 2,5 miliardi». Lo ha indicato il viceministro al Mef Maurizio Leo alla presentazione del Rapporto annuale dell’agenzia del Demanio, indicando tra le misure meccanismi agevolativi con una riduzione/esenzione imposte municipali, Imu, per gli immobili soggetti a rigenerazione, tra gli altri.

Giorgetti: da gestione efficiente ricchezza e risparmi



«Il rapporto che oggi viene presentato evidenzia che una gestione efficiente del patrimonio pubblico può creare una nuova ricchezza, rispondere alle esigenze della collettività, contribuire a rigenerare territori e non ultimo conseguire risparmi di spesa». Così invece il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in un video messaggio alla presentazione del Rapporto annuale dell’Agenzia del Demanio. «I dati presentati illustrano molto bene la mole di lavoro che l’Agenzia sta realizzando per realizzare la propria mission», ha aggiunto.