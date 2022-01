Democrazia brasiliana sotto assedio

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

SAN PAOLO – A soli 36 anni dall'uscita dalla dittatura, il Brasile è sull'orlo di un abisso autoritario. L'anno a venire mostrerà se le istituzioni democratiche ancora giovani del paese possono resistere al vero e proprio assalto da parte di un presidente populista che sembra determinato a rimanere al potere con ogni mezzo.

L'elezione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel 2018 deve molto alla mobilitazione di gruppi di destra che chiedevano la liberalizzazione economica ed una generale presa di distanza dai partiti politici tradizionali del paese e dai loro scandali di corruzione cronica. Durante la campagna elettorale, Bolsonaro ha costruito la sua base politica attingendo a queste due fonti di sostegno, avvalendosi anche dell'appoggio di un'importante burocrazia che aveva in gran parte tenuto il naso fuori dalla politica: le forze armate.

Ma i due impegni della campagna di Bolsonaro – liberalizzare l'economia e combattere la corruzione – si sono rivelati vuoti. Nel 2020, Sergio Moro, giudice “star” responsabile dell'incarcerazione dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con l'accusa di corruzione prima delle elezioni del 2018, si è dimesso da ministro della giustizia di Bolsonaro. Moro è stato il personaggio chiave che ha dato credibilità all'atteggiamento anticorruzione di Bolsonaro. Dal suo allontanamento, gli scandali per corruzione hanno travolto i membri della stessa famiglia di Bolsonaro, ed la “Car Wash”, famosa task force anti-corruzione brasiliana, è stata smobilitata.

Presentatosi come “outsider” (pur essendo stato legislatore federale per 28 anni), Bolsonaro ha promesso che non avrebbe fatto concessioni ai piccoli partiti politici in cambio di sostegno. Eppure è arrivato a dipendere da questi partiti, anche negoziando aggressivamente le risorse finanziarie per garantire la loro sopravvivenza. Stringendo alleanza con il presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira, Bolsonaro è stato in grado di respingere 139 richieste distinte di impeachment da parte di oltre 1.550 individui e 550 organizzazioni. (In confronto, tra il 2011 e il 2016 il Congresso Nazionale ha ricevuto 68 richieste di questo tipo nei riguardi della presidente Dilma Rousseff, che è stata effettiamente messa sotto accusa e rimossa dall'incarico).

Infine, Bolsonaro non ha mantenuto la promessa di liberalizzare l'economia. Quando è entrato in carica, aveva una piattaforma neoliberista ideata dal suo ministro dell'Economia, Paulo Guedes. Noto come uno dei “ragazzi di Chicago” perché aveva studiato con i sostenitori del libero mercato dell'Università di Chicago, Guedes sperava di seguire il modello dei programmi economici del dittatore cileno Augusto Pinochet degli anni ‘70 e ‘80. Ma ora, sia Bolsonaro che Guedes sembrano pronti ad abbandonare il loro precedente impegno per la liberalizzazione allo scopo di migliorare le loro possibilità di rielezione nel 2022.