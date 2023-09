Democrazia: giovani italiani più favorevoli degli adulti alla legge marziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fiducia nella democrazia tra i ragazzi italiani vacilla. È quanto emerge dall' Open Society Barometer “Can Democracy Deliver?” (tradotto, “La democrazia può dare risultati?”), promosso dal think-thank Open Society e diffuso oggi, 12 settembre. Tra maggio e luglio scorso, i sondaggisti di Savanta, società inglese di spicco nel settore delle rilevazioni, e il suo partner ucraino, Gradus Research, hanno intervistato 36.344 persone nell'ambito di un gruppo rappresentativo di 30 Paesi in tutto il mondo con una popolazione complessiva di oltre 5,5 miliardi, con l'obiettivo di tracciare un quadro dei loro atteggiamenti, preoccupazioni e speranze per il futuro.

I giovani e la democrazia

Tra le rilevazioni più interessanti del Barometro spicca la forte correlazione tra età e fiducia nella democrazia. In Italia, tra gli over 56enni, il 26% è favorevole a un leader forte che elimini assemblee ed elezioni. Nella fascia 36-55 anni, la percentuale sale al 32% e tra i giovani (18-35) arriva, addirittura, al 33%. Tuttavia, va sottolineato che, in tutte le fasce di età, prevalgono i favorevoli ai sistemi democratici. I ragazzi, inoltre, appaiono meno convinti (57%) degli adulti (71%) che la democrazia sia preferibile a qualsiasi altra forma di governo.

Di generazione in generazione si abbassa, poi, la percentuale di quanti giudicano positivo vivere in un sistema democratico: 75% per gli over 56, 74% per i 36-55enni, 72% per i 18-35enni. I ragazzi italiani, poi, sono più propensi dei loro padri e nonni all'imposizione della legge marziale: il 23% si dice favorevole a questa possibilità, contro il 18% della fascia 36-55 e il 10% degli over 56 (i contrari sono rispettivamente il 44%, il 55% e il 73%).

La democrazia resiste

Nei Paesi selezionati, i sistemi democratici continuano a esercitare un certo fascino, ma la convinzione sulla loro capacità di produrre effetti concreti inizia a scricchiolare. Mediamente, l'86% del campione vuole vivere in uno Stato democratico, ritendendolo in grado di generare soluzioni per le sfide comuni: di fronte a 10 item, tra cui la costruzione di scuole e ospedali, la protezione dell'ambiente e la riduzione della criminalità, gli intervistati non hanno dubbi: i regimi autoritari sono meno abili delle democrazie nella soddisfazione di questi bisogni, fatta eccezione per un 20% che li giudica in grado di “fornire ciò che i cittadini vogliono”. In Italia, è il 91% degli intervistati ad affermare l'importanza di vivere in un Paese democratico.

Un intervistato su due teme la fame

Sul fronte dei diritti umani la situazione non è molto diversa. Il 72% li considera una “forza per il bene” nel mondo e il 71% concorda sul fatto che “riflettono i valori in cui credo”. Tuttavia, a essere messa in discussione è soprattutto la capacità dei leader di ottenere risultati a livello nazionale, in una fase storica in cui un intervistato su due (49%) si dice preoccupato di non riuscire a mettere il cibo in tavola. Un'angoscia, quest'ultima, che per il 14% degli italiani, lo scorso anno, è stata quotidiana.