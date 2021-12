Democrazia politica e autoritarismo economico. Alle radici di un paradosso non risolto

Ascolta la versione audio dell'articolo

10' di lettura

Le organizzazioni, sia quelle più semplici che, a maggior ragione, quelle più complesse, si fondano sulla divisione del lavoro. La struttura politica di uno stato, la pubblica amministrazione, la scuola, la sanità, le imprese, ma anche la famiglia o un semplice gruppo di amici possono funzionare agevolmente perché esiste una ripartizione di ruoli che vengono delegati, quando le organizzazioni sono progettate in maniera efficiente, alle persone più adatte a svolgere quel determinato compito.

Chi organizza la partita di calcetto, chi sceglie e prenota la pizzeria, chi addobba la casa per le feste natalizie, chi gestisce il settore commerciale, chi quello ricerca e sviluppo, chi opera a contatto col pubblico, chi, invece, nel back-office, chi insegna, chi dirige, chi amministra la giustizia e chi difende la sicurezza dei cittadini, chi scrive le leggi e chi le promulga. Compiti differenti, certamente, ma tutti svolti in base ad una delega: qualcuno che chiede ad altri di fare qualcosa che lui stesso non potrebbe fare per limiti di tempo, competenze, legittimazione.

Delega e azzardo morale

Abbiamo visto la settimana scorsa come in tutti questi casi l'esistenza di una delega crei i presupposti per comportamenti opportunistici, faccia nascere, cioè, il rischio di “azzardo morale”. Quando si delega a qualcuno lo svolgimento di certi compiti lo si fa, di solito, in base alle sue competenze specialistiche: il chirurgo in sala operatoria o l'avvocato in tribunale.

È proprio la natura specialistica di queste competenze che rende difficile per il delegante, il paziente o l'imputato, valutare in maniera precisa quali interessi il delegato stia realmente promuovendo. Il caso classico a riguardo è quello della relazione tra datore di lavoro e lavoratore. Una volta sottoscritto il contratto, immediatamente emerge un problema di asimmetria informativa: il datore di lavoro non può osservare o verificare in maniera precisa le azioni del lavoratore che diventano “informazione privata”. Questa asimmetria, assieme al potenziale conflitto di interessi che esiste tra datore di lavoro e lavoratore, fa sorgere il rischio dell'opportunismo e dell'azzardo morale: la possibilità, cioè, che il lavoratore, incontrollato e incontrollabile, possa operare, almeno in parte, contro gli interessi del suo datore di lavoro.

Abbiamo tutti presente i molteplici casi dei “furbetti del cartellino”, giusto per fare un esempio. Per cercare di mitigare i guai legati all'azzardo morale, negli anni, gli economisti, come ci ricorda Canice Predergast, dell'Università di Chicago, «hanno studiato una moltitudine di meccanismi che possono essere utilizzati per indurre i lavoratori ad agire nell'interesse dei loro datori di lavoro: il cottimo, le opzioni, i bonus discrezionali, la partecipazione ai profitti, i salari di efficienza, le compensazioni differite, e molti altri» (“The Provision of Incentives in Firms”, Journal of Economic Literature 37, 1999, pp. 7-63).