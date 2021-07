Democrazia, tecnica e il nuovo potere dei social network

3' di lettura

Già nel 1997, con la sentenza Reno v. Aclu, la Corte suprema americana, nel definire Internet «mezzo unico e completamente nuovo di comunicazione umana in tutto il mondo», coglieva la prima promessa della rete: il potenzialmente illimitato pluralismo, la democratizzazione dell’informazione. Nulla come la rete, infatti, ha liberalizzato l’accesso alle fonti informative e, al contempo, ha consentito a ciascuno di esercitare la libertà di manifestazione del pensiero: pietra angolare della democrazia, come affermò la Consulta italiana sin dal 1965.

Negli anni a venire, la rete sarebbe peraltro divenuta anche presupposto di esercizio di diritti fondamentali: dall’istruzione alla salute, dal lavoro all’accesso alla giustizia e per ciò l’accesso ad essa, un vero e proprio diritto fondamentale. Di qui l’esigenza, sempre più forte, di superare il digital divide che rappresenta, oggi, una delle diseguaglianze più inaccettabili, che riproduce e amplifica le vulnerabilità più tradizionali. Il combinato disposto del microtargeting informativo - quale metodo di selezione delle notizie da proporre all’utente - e della diffusione in rete di contenuti falsi oltre che illeciti rischia per altro verso di rendere la più grande e aperta agorà della storia una somma di enclaves.

Nel primo Novecento il “dominio della tecnica” fu considerato tratto distintivo del post-moderno. Ma la primazia della tecnica caratterizza ancor più marcatamente il nostro tempo, in cui l’uomo rischia di esserne non più dominus, ma ad essa subalterno. E ciò per la potenza trasformatrice delle nuove tecnologie, l’attitudine a elaborare nuovi significati del mondo, incidendo sullo sguardo prima che sull’orizzonte.

In questo vorticoso sovvertimento di coordinate e gerarchie valoriali, compito principale del diritto è restituire all’uomo la centralità che può garantire un rapporto armonico con la tecnologia, conolidando l’indirizzo personalista su cui si fondano la nostra Costituzione e l’ordinamento dell’Unione europea.

Come indicano le innumerevoli applicazioni dell’intelligenza artificiale, infatti, la tecnica oggi perde sempre più il suo carattere strumentale per assurgere a fine in sé; scardina coordinate assiologiche, ridisegnando la geografia del potere e il suo sistema di checks and balances. Ne risultano profondamente incise le strutture democratiche e la stessa tassonomia delle libertà e dei diritti individuali, con il loro apparato di garanzie e la loro vocazione egualitaria. Ecco perché il discorso sulla tecnica, oggi, è essenzialmente un discorso sul potere e sulla libertà e, pertanto, sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a dare un contributo importante se si vuole agire, non subire, l’innovazione.