Demografia e ambizioni, disallineamenti dovuti al mercato del lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Di-visioni». È il tratto odierno che caratterizza il rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Aziende che cercano lavoratori, ma non li trovano. Viceversa, giovani che non riescono a inserirsi o rifiutano determinate occupazioni. Il fenomeno non è nuovo: anche in epoche precedenti si sono verificati disallineamenti sul mercato del lavoro. Già alla fine degli anni ’70 del secolo scorso c’era il fenomeno della “disoccupazione intellettuale”, allorché la crescita dei livelli di istruzione della popolazione mal si sposava con le richieste delle imprese del periodo. Fino ad arrivare al periodo pre-pandemia dove i tassi disoccupazione, in particolare giovanile, erano fra i più elevati in Europa, così come la diffusione del fenomeno dei Neet ovvero dei giovani non inseriti in attività di formazione, lavoro o alla ricerca attiva di un’occupazione.

COMPOSIZIONE DEGLI OCCUPATI PER CLASSE DI ETÀ Loading...

Oggi assistiamo, in più, anche a un’altra manifestazione definita great resignation, ovvero la scelta di una parte non marginale di lavoratori, soprattutto giovani e nei settori del terziario, che decidono di lasciare il proprio lavoro – anche a tempo indeterminato – per fare altre scelte ispirate alla ricerca di nuovi equilibri, di vita personale e di senso.

Loading...

I VALORI ATTRIBUITI AL LAVORO Loading...

“Di-visioni”, dunque, somma alcuni fenomeni le cui radici affondano nel passato, ad altri più recenti. Entrambi li possiamo ricondurre a due ambiti tematici: da un lato, “divaricazioni” di natura strutturale che trovano origine in una serie di malfunzionamenti di organizzazioni e istituzioni; dall’altro, “diverse visioni” culturali legate al lavoro. Ma andiamo per ordine.

Nel primo caso, possiamo individuare le “divaricazioni” che rendono disallineato il mercato del lavoro. In primo luogo, c’è il problema demografico: la platea di giovani lavoratori disponibili è sempre più esigua e la stessa struttura occupazionale in Italia ne ha risentito. Dal 2008 al 2019 la quota di occupati con meno di 34 anni passa dal 30% al 22 per cento. Secondo le previsioni Istat, i giovani fra i 15 e 34 anni passeranno dagli attuali 12,1 milioni, agli 11,7 del 2032, con un calo del 3,9 per cento. Le giovani generazioni di lavoratori diventano sempre più una risorsa scarsa e, com’è noto, una ripresa della natalità richiede politiche di lungo periodo, i cui esiti si potranno saggiare solo nell’arco di qualche decina d’anni.

A questa condizione di scarsità, si aggiunge l’assenza di un sistema di orientamento scolastico e professionale degno di tale nome. La “divaricazione” è fra le opportunità proposte dalle imprese e le scelte delle giovani generazioni e delle loro famiglie, fondate più spesso su stereotipi legati alle esperienze professionali dei genitori, se non alle loro aspettative sui figli. In giro per l’Italia non mancano certo esperienze di orientamento di rilievo, ma non costituiscono appunto un vero e proprio sistema. Cosicché, le scelte scolastiche, formative e universitarie continuano a generare vere e proprie segregazioni professionali di genere.