Denaro e investimenti a portata di mano con il fintech: ora bisogna educare

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Flowe, la banca tutta digitale del gruppo Mediolanum, lancia una prepagata che punta a una fascia di giovanissimi, under 18 ma a partire fin dai 7 anni, visto che a questa età i bambini hanno già in mano smartphone potentissimi e sono in grado di fare acquisti anche al di fuori del controllo dei genitori.



Sull'altra sponda dell'Atlantico Robinhood permette di fare trading in maniera estremamente semplice, fin troppo, su azioni e criptovalute, con strumenti molto sofisticati: è vero che bisogna...