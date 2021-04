Denis Diderot, il filosofo e critico d’arte alle biennali del Louvre

4' di lettura

Che terribile corvée questo «Salon», si lamentava Denis Diderot, reduce dall’esposizione biennale degli artisti nel Salon Carré del Louvre. A volte, subissato dal lavoro per la redazione dell’Encyclopédie, era in ritardo con le scadenze e gli toccava lavorare giorno e notte. Fortunatamente, spesso queste tumultuose, lussureggianti pagine furono scritte, grazie all’impareggiabile memoria visiva di Diderot in una calda stanza del castello del Grandval, dove l’umorale barone d’Holbach, filosofo materialista, ospitava gli amici intellettuali.

All’inventore della critica d’arte dispiaceva che non ci fossero illustrazioni delle opere di cui parlava, il che lo costringeva a farne una descrizione accurata. Era pienamente consapevole del valore del suo lavoro: «Di certo è la cosa migliore che io abbia fatto da quando mi occupo di letteratura». Soffriva all’idea di vedere sprecata tutta quell’energia per le poche teste coronate che ricevevano per posta diplomatica quel notiziario culturale, la «Correspondance littéraire, philosophique et critique», manoscritta per sfuggire alla censura. «Ci sono momenti in cui vorrei che questo lavoro cadesse dal cielo stampato in mezzo alla capitale». Un dono che ci è offerto dalla prima edizione completa italiana, con testo a fronte, un’ottima traduzione e un imponente apparato critico.

«Moltissimi brutti dipinti»

Il fatto di non avere un pubblico aveva liberato Diderot al punto da fargli ritrovare il calore e l’immaginazione della sua giovinezza. C’erano «moltissimi brutti dipinti»; un peccato perché, confessava, gli piaceva elogiare, ma ancora di più dire la verità. Non poteva lodare un artista che gli era stato raccomandato perché aveva molti figli: bisognava rinunciare ai quadri o alla famiglia. Poi però si pentiva di avere fatto soffrire uomini che avevano inutilmente tentato di creare dei capolavori. Per questo chiedeva a Friedrich Melchior Grimm, condirettore della «Correspondance», di non mettere la sua firma. «Orfeo non venne minacciato dalle Baccanti più di quanto lo sarei dai nostri pittori».

Con quelle tipiche contraddizioni che con le loro scintille illuminano tutta la sua opera, Diderot passava senza sosta da un tono discorsivo a pensieri complessi, dallo scherzo alla commozione, dal ricordo all’illuminazione. «Non garantisco le mie descrizioni, né i miei giudizi... Non sono un artista e nemmeno un dilettante... cado ogni istante nell’errore... ho in fondo al cuore una cosa e ne dico un’altra».

Eccentrico critico

La sete di naturalezza e di virtù di quell’eccentrico critico rifletteva, spiega André Billy, quella di una società, quella parigina del Settecento, che ne era del tutto sprovvista. Tuttavia ammoniva: «L’imitazione rigorosa della natura renderà l’arte povera, misera, meschina». Era una fase che si doveva superare arrivando così a un modello «puramente ideale e non attinto direttamente da nessuna immagine individuale in natura». Nondimeno, scrive Mazzocut-Mis, «Diderot non è affatto convinto che l’arte classica sia un modello statico».