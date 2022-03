Denzel Washington (Macbeth)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei più grandi di Hollywood, ormai alla nona nomination in carriera: la prima fu per «Cry Freedom» nel lontano 1988. Poi sono arrivati anche due Oscar, per «Glory» nel 1990 e per «Training Day» nel 2002, ma al di là dei riconoscimenti la sua bravura è sempre riscontrabile in ogni sua interpretazione: nel ruolo di Macbeth è stratosferico e meriterebbe il premio più del favoritissimo Will Smith, anche se le speranze sono davvero minime.