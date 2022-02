Department store, ecco il fil rouge che lega l’Italia e Rinascente a Selfridges

I punti chiave Nel 2011 il gruppo Central della famiglia Chirathivat acquisisce Rinascente e inizia l’espansione in Europa

Dopo Illu, KaDeWe e Globus, a dicembre 2021 è stato finalizzato l’acquisto di Selfridges

L’obiettivo di Central Europa è superare i 7 miliardi di fatturato annuo (nel 2019 era 5 miliardi)

Un progetto di lungo periodo, quello di Central Group, che non teme né esclude improvvise accelerazioni, perché si fonda sulla forte convinzione della centralità del retail fisico e su quella, altrettanto salda, del ruolo del digitale, che ha rivoluzionato ogni aspetto della vita delle persone e delle aziende. È all’interno di questo quadro di riferimento che si muove Stefano Della Valle, ceo per l’Europa di Central, società con sede in Thailandia, di proprietà della famiglia Chirathivat da quattro generazioni e che dal 2011, con l’acquisizione di Rinascente, ha iniziato l’espansione in Italia ed Europa.

Central è un gruppo leader nel retail e nel settore immobiliare nel sudest asiatico e ora in Europa. La pandemia non ha fermato gli investimenti, nonostante le difficoltà del retail fisico legate ai lockdown e al crollo del turismo. Non vede alcun rischio in questa strategia?

I rischi non possono mai essere del tutto eliminati e la pandemia ci ha insegnato che ci sono avvenimenti imprevedibili ai quali, per definizione, non si può essere preparati. Central, in partnership con Signa, gruppo europeo privato, nato alla fine degli anni 90 e attivo nel retail e nell’immobiliare, a sua volta molto solido, ha reagito alla crisi legata al Covid investendo molto per due ragioni: la prima è la solidità del modello di business e la lunga esperienza. La seconda è che quando capitano le occasioni giuste per crescere e rafforzarsi, vanno colte.

Central ha sede in Asia, quanto è importante la partnership con Signa?

È strategica e dura da molti anni: le acquisizioni di Rinascente, undici anni fa, e quella di Illum, in Danimarca, nel 2013, furono fatte in autonomia, ma quella successiva, del gruppo tedesco KaDeWe, sancì l’inizio della collaborazione per investire e sviluppare congiuntamente i department store che entravano nella galassia europea di Central. Le due operazioni durante la pandemia, l’acquisizione di Globus nel 2020 e in particolare quella di Selfridges nel dicembre 2021, hanno rafforzato la partnership con Signa e ora possiamo dire che l’Europa è diventata un mercato chiave e un fulcro strategico per Central, anche perché Selfridges, oltre allo storico negozio di Oxford Street, è presente in Irlanda e nei Paesi Bassi.