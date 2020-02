Lodi, deraglia Frecciarossa: morti due ferrovieri. Faro sui lavori di manutenzione I feriti sono 31. Circolazione sospesa sulla linea Alta velocità Milano-Bologna. Ieri la sostituzione di un deviatoio. Il prefetto: «Poteva essere una carneficina»

Lodi, deraglia un Frecciarossa; le immagini del drone

Incidente alle 5,34 di giovedì mattina sulla linea alta velocità all’altezza di Livraga (in provincia di Lodi). Il treno Frecciarossa 1000 che era partito da Milano ed ero diretto Salerno, è deragliato in un tratto rettilineo mentre viaggiava a circa 290 chilometri orari: la motrice si è staccata dal convoglio ed è stata scagliata a una cinquantina di metri, mentre due vagoni si sono ribaltati. Morti il macchinista e un collega che si trovava a bordo del treno: i corpi di Giuseppe Cicciù (51 anni, di Reggio Calabria) e Mario Di Cuonzo (59 anni, originario di Capua) sono stati sbalzati a circa 500 metri da dove è finita la corsa del treno. I feriti sono 31 (tra cui un capotreno e un addetto alle pulizie): quattro sono ricoverati in codice giallo a Lodi, gli 27 in codice verde in sette strutture. «Poteva essere una carneficina» ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona.

Lodi, deraglia Frecciarossa: i rilievi della Polizia

La ricostruzione

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. La motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari, ha sfiorato una postazione

tecnologica, edificio che contiene gli apparati tecnici. Il resto del convoglio avrebbe proseguito la corsa ancora un po’ con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. «Si stanno raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire la complicata dinamica dell'incidente. Siamo nelle prime fasi di ricostruzione, sarà un'attività molto complessa che andrà avanti a lungo» ha detto Rosario Giacometti, comandante dei Carabinieri di Lodi.

Circolazione sospesa sulla linea Milano-Bologna

Il treno Av 9595 era partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5,10. Dopo l’incidente la circolazione è stata sospesa sulla linea AV Milano-Bologna. Il servizio ferroviario dei treni AV e a media-lunga percorrenza è stato riprogrammato.

I lavori di manutenzione

Lo “sviamento” del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove sarebbe stato sostituito un deviatoio, ovvero un pezzo dello scambio stesso. L’intervento era affidato ad una ditta specializzata da Rfi. Gli investigatori stanno verificando se vi sia una connessione tra l’incidente e i lavori stessi. «La manutenzione viene fatta costantemente, associare una manutenzione all’evento tragico mi pare assolutamente prematuro» ha detto il prefetto di Lodi.

Sindacati: venerdì sciopero dalle 12 alle 14

I sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa) annunciano per venerdì due ore di sciopero «in considerazione dell’estrema gravità dell’incidente e nel rispetto delle vite umane». L’astensione riguarderà «tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle 12».