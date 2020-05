Derivati, la Cassazione per una vera trasparenza sui rischi

Gli scenari mostrano infatti la probabilità che il derivato generi oneri (o guadagni) netti per l'ente locale e forniscono anche una stima dell'ordine di grandezza di quegli oneri (guadagni). Ad esempio, nel 60% dei casi pagherai circa 5.000 euro e nell'altro 40% dei casi ne riceverai circa 1.000. Ipotizzando per semplicità un tasso d'interesse pari a zero, il valore di mercato di questo contratto alla data di stipula sarebbe di -2600 euro, ma per una decisione adeguatamente informata è senza dubbio utile sapere anche che 6 volte su 10 le somme dovute saranno pari a 5 volte quelle che verrebbero incassate nel restante 40% dei casi.



Informazioni mancanti

Per un ente locale (come pure per un'impresa non finanziaria o per un comune cittadino) decifrare l'intera distribuzione di probabilità da cui vengono questi numeri sarebbe complesso. Di contro, gli scenari estraggono informazioni preziose e di immediata comprensibilità che consentono di decidere consapevolmente in merito alla stipula. Purtroppo queste informazioni probabilistiche mancano in tutti o quasi i derivati conclusi dagli enti locali complice la lentezza del legislatore nel recepire all'interno della normativa di riferimento concetti e prassi che invece da anni guidano le decisioni di assunzione e gestione dei rischi finanziari da parte delle banche e degli altri operatori professionali.



Attirati dalla possibilità di incassare subito una somma iniziale ( upfront) e sprovvisti delle informazioni su scenari probabilistici e valore di mercato, gli enti pubblici hanno sovente stipulato contratti a loro sfavorevoli e capaci di comprometterne l'equilibrio finanziario futuro. L'upfront (ove presente) era peraltro spesso inferiore al valore equo (cioè quello adeguato a ri-bilanciare lo squilibrio delle alee tra le due parti), comportando l'applicazione da parte della banca di significativi costi occulti a carico dell'ente. Il risultato di questa operatività impropria – non di rado aggravata da rinegoziazioni a condizioni peggiorative durante la vita del contratto – è che ex post la stragrande maggioranza dei derivati conclusi da regioni, province e comuni si è rivelata una scommessa in perdita.



La conferma viene dai dati della Banca d'Italia sulle operazioni in derivati delle amministrazioni locali con banche operanti in Italia (incluse le filiali italiane di banche estere): in termini aggregati il mark-to-market netto di queste operazioni è sempre stato negativo per gli enti con una media annua di oltre 1 miliardo di euro .



ENTI LOCALI E ISTITUTI DI CREDITO Evoluzione del valore di mercato negativo dei derivati stipulati dagli enti locali con banche operanti in Italia

A fine 2019, il valore di mercato ammontava a -911 milioni di euro, pari al 16,5% del nozionale (€5539 milioni): un'incidenza notevole dovuta al fatto che al calo del nozionale dei contratti in essere (anche per via del divieto di nuove operazioni introdotto nel 2013) non è corrisposta una riduzione altrettanto significativa del valore di mercato negativo dei derivati. Alle perdite potenziali rappresentate da questo dato, va inoltre aggiunta la perdita effettiva subìta nel tempo dagli enti che, per onorare gli impegni assunti, hanno dovuto sborsare enormi somme alle date di pagamento previste dal contratto. Complessivamente un buco enorme per le finanze territoriali che si è inevitabilmente tradotto in minori servizi per la cittadinanza.