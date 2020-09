Derivati, SocGen valuta la cessione degli Etf Lyxor. La Borsa punta su Amundi Indiscrezioni di un mandato all'advisor Citigroup per un'operazione del valore di un miliardo di euro. Il ceo di Société Générale Oudea alle prese con le critiche degli investitori per la maxiperdita semestrale e il complesso piano di ristrutturazione. di Alessandro Graziani

(Afp)

Indiscrezioni di un mandato all'advisor Citigroup per un'operazione del valore di un miliardo di euro. Il ceo di Société Générale Oudea alle prese con le critiche degli investitori per la maxiperdita semestrale e il complesso piano di ristrutturazione.

2' di lettura

Da tempo in difficoltà e alle prese con un complesso piano di ristrutturazione, la grande banca francese Société Générale prova a mettere in vendita l’asset manager Lyxor che ha in gestione circa 130 miliardi di asset, di cui più o meno la metà in exchanged-traded funds (Etf), molto diffusi anche tra i risparmiatori italiani. Lyxor è il terzo operatore europeo nel settore degli Etf.

Secondo le indiscrezioni dell'agenzia Reuters, SocGen avrebbe chiesto all'advisor Citigroup di valutare una rosa di ...