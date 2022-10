Derivati, Venezia vince a Londra: il Comune deve essere risarcito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vittorie fuori casa valgono sempre doppio. Soprattutto se la “partita” è finanziaria e si gioca su un tema dolente per molti Enti locali italiani: quello dei contratti derivati. Ecco perché la sentenza che l’Alta Corte di Giustizia di Londra ha emesso in questi giorni riguardo i derivati stipulati dal Comune di Venezia con Dexia Crediop e Intesa Sanpaolo ha un sapore storico: perché mai (eccezion fatta per il Comune di Prato che vinse in primo grado e perse in secondo) un Ente locale italiano ...