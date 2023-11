Dermocosmetica, Teoxane cresce grazie a ricerca e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono stata definita una visionaria, ma nulla succede se non si lavora duramente. Questa è sempre stata la mia filosofia e in ogni cosa ci metto passione e impegno», cosi Valérie Taupin, fondatrice e ceo di Teoxane, azienda svizzera specializzata in dermal fillers e dermocosmetici, che quest’anno festeggia i 20 anni dalla sua nascita, racconta come tutto è cominciato.

«Nel 2003, ho avuto l’intuito di capire che il mercato della medicina estetica era troppo rigido e aveva bisogno di un forte cambiamento. Così ho creato Teoxane con lo scopo di unire sicurezza e creatività nell’impiego dei dermal fillers. Il nostro mantra è “inject more beauty into your life” (inietti più bellezza nella tua vita), il fine è quello di esaltare una bellezza naturale, non artefatta, facendo in modo che le persone possano sentirsi meglio e abbracciare il proprio concetto di bellezza».

E il tempo le ha dato ragione, soprattutto i numeri: in azienda lavorano oltre 600 impiegati di cui 360 in Svizzera. Nel 2022 sono state prodotte 3 milioni di scatole di filler, raggiungendo 94 paesi in tutto il mondo. Nel suo palmares 180 brevetti e 25 formulazioni differenti, che molti competitor hanno cercato di imitare.

La nascita di Teoxane

«Questo anniversario mi trasmette orgoglio e nostalgia - racconta Taupin -. Sono nata in Francia, ma sin da giovane ho capito che era necessario accettare le sfide per crescere. Cosi mi sono trasferita in Germania, dove ho dovuto imparare una lingua difficile e adattarmi a una nuova cultura. Lì mi sono avvicinata alla medicina e ho cominciato a seguire due prodotti: il primo era una sorta di garza per i pazienti affetti da bruciature, il secondo una guaina da indossare dopo l’intervento di liposuzione. Affrontare la sofferenza delle persone ustionate è stato molto impegnativo, ma ho imparato a relazionarmi con gli altri, a capire le loro esigenze. In questo periodo sono entrata in contatto con un rinomato chirurgo plastico che aveva messo a punto un composto per riempire le rughe e ho capito che questo era il settore dove volevo lavorare. Sono stati anni difficili, ho dovuto combattere, ma non volevo più essere solo un distributore, ma volevo creare un mio prodotto e così ho pensato a Teoxane».

E continua: «Come sede ho scelto Ginevra perché è una città strategica: vicino a un aeroporto internazionale, piena di talenti, con un’ottima reputazione per le aziende farmaceutiche. Ho iniziato in una location di 400 mq e anno dopo anno siamo cresciuti, fino ad espanderci su 10.000 mq, un traguardo che rispecchia la nostra crescita e ambizione. E devo aggiungere che conosco personalmente tutti i miei dipendenti, anche se può sembrare insolito. Nella nostra azienda ci sono tre valori molto importanti che ci guidano: indipendenza, innovazione e impegno per l’eccellenza. Per quanto riguarda l’indipendenza, incoraggio il mio team a lavorare liberamente, promuovendo un ambiente in cui tutti sono autorizzati a prendere l’iniziativa. Quando si parla di innovazione, bisogna avere il coraggio di sfidare lo status quo e superare i limiti. E poi c’è la nostra cultura dell’eccellenza, presente in tutto quello ciò che facciamo, dai prodotti alla formazione».