Desaparecidos, gli ufficiali sapevano: il sequestro era il primo passo verso l’eliminazione

Gli ufficiali dei servizi di sicurezza sudamericani sapevano che i rapimenti erano finalizzati all’eliminazione dei “desaparecidos”. La prima sezione penale della Cassazione (sentenza 43693) ha depositato le motivazioni con le quali, a luglio scorso ha confermato le condanne all’ergastolo di 14 ex alti ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi sudamericani, al potere tra gli anni ’70 e ’80, legati al cosiddetto “piano Condor”, che portato all’eliminazione di migliaia di oppositori politici.

I «desaparecidos» di origine italiana

La sentenza riguarda “desaparecidos” di origine italiana, rapiti e uccisi in Sudamerica negli anni delle dittature militari. Altri imputati condannati in primo grado e in appello sono nel frattempo deceduti.

La Cassazione avalla la decisione della Corte d’Appello che ha «adeguatamente evidenziato come tutti gli imputati fossero perfettamente a conoscenza della esatta situazione relativa all’esecuzione del progetto di eliminazione (eventualmente anche fisica) degli oppositori politici, scandito dalle varie fasi, succedutesi in un sufficientemente ampio arco temporale, della individuazione dei soggetti da arrestare, del loro sequestro, della successiva detenzione clandestina con sottoposizione a torture e della definitiva eliminazione con occultamento dei cadaveri».

Le responsabilità dei ranghi intermedi

Tra i condannati anche Jorge Nestor Troccoli, l’unico che risiedeva in Italia e arrestato dopo la sentenza, ritenuto membro dell’intelligence uruguayana e legato al regime del suo Paese.

Per i giudici di legittimità é corretta l’affermazione di responsabilità anche per imputati, come lui, appartenenti ai cosiddetti “ranghi intermedi”, con l’aggravante della premeditazione.