Descalzi (Eni): «I rifiuti sono il petrolio del futuro» <span id="U20663541613TOE" style="">L’amministratore delegato dell’Eni spiega come il gruppo </span> <span id="U20663541613fyG" style="">sta cambiando grazie alla diversificazione delle attività</span> di Fabio Tamburini

(Imagoeconomica)

10' di lettura

L’arma segreta dell’Eni firmata Claudio Descalzi, amministratore delegato da cinque anni, è il super computer vicino a Pavia, a Sud di Milano, gioiello tecnologico del gruppo, decisivo per l’elaborazione dei dati alla base delle scoperte dei giacimenti di petrolio e gas. Intorno al centro informatico ruotano 2 mila ingegneri, 1.500 geologi e geofisici, 800 ingegneri specializzati. E i risultati hanno permesso all’Eni di ottenere prestazioni eclatanti nella esplorazione portando a casa riserve petrolifere nuove per 5 miliardi di barili, oltre il doppio della media del settore.

«Tutti algoritmi e modelli di simulazioni sviluppati internamente», spiega Descalzi. «Proprio grazie alla tecnologia abbiamo fatto grandi scoperte in Medio Oriente, Nord Africa, Messico. Sono un fisico e ho cominciato oltre 30 anni fa a San Donato, quartier generale del gruppo, inserendo dati nei calcolatori utilizzati per le ricerche petrolifere. Per avere i risultati servivano giorni. Oggi bastano pochi secondi. La tecnologia informatica è fondamentale per tutti, ma noi abbiamo percentuali di successo nelle esplorazioni intorno all’80 per cento, contro una media del comparto intorno al 40 per cento». Tanto da far crescere la considerazione internazionale di Descalzi, molto corteggiato dalle compagnie concorrenti a partire per esempio, anche se lui nega, dall’inglese BP.

L’obiettivo di Eni è produrre 2 milioni di barili al giorno. A che punto siete?

Personalmente non ho mai stabilito obiettivi del genere. Meglio puntare sulla redditività della produzione, non sulla quantità, anche se in cinque anni siamo passati da una produzione di 1,5 milioni a oltre 1,8 milioni di barili giorno. Così abbiamo ridotto il debito e aumentato i flussi di cassa. Nel 2014 occorrevano 114 dollari al barile per pagare i nostri costi. A fine anno arriveremo a 55 dollari.

Avete appena rilevato gli asset di Exxon Mobil in Norvegia diventando il secondo produttore del Paese con oltre 300mila barili al giorno di olio e gas. Ci saranno altre acquisizioni nel breve-medio periodo?

Direi proprio di no. L’operazione norvegese è importante e permette di abbassare l’intensità delle emissioni per barile media del gruppo. In più abbiamo rilevato un pacchetto di energia eolica e progetti di stoccaggio dell’anidride carbonica molto interessanti. L’acquisizione è stata fatta aumentando il debito della società norvegese che verrà ripagato con il suo cash flow, senza aumentare l’indebitamento dell’Eni e raddoppiando la produzione di gruppo in Norvegia.