Design, le aziende orfane del Salone mettono online le collezioni 2020

Le ipotesi alternative al vaglio delle aziende

«Sarà un test importante per capire che cosa significa per noi un anno senza Salone – osserva Paolo Castelli, presidente dell’omonima azienda emiliana –. Ci troviamo di fronte a una situazione inedita e stiamo riorganizzando tutta la macchina delle presentazioni, inventando di giorno in giorno una nuova rotta».

Non è, a dire il vero, la prima volta che il Salone del Mobile – nei suoi 60 anni di vita – salta un’edizione. Accadde anche nel 1990, ma in quel caso la cancellazione fu stabilita a tavolino: fino al 1989 il Salone si era sempre tenuto nel mese di settembre. Lo si fece slittare all’edizione dell’aprile 1991. «Speriamo che questa coincidenza, a distanza di 30 anni esatti, sia di buon auspicio – dice Davide Malberti, ceo di Rimadesio –. Sono convinto che l’anno prossimo il Salone, che festeggerà i suoi 60 anni e presenterà insieme tutte le Biennali, sarà un successo enorme».

Ma intanto l’azienda brianzola non resta con le mani in mano: «Il nuovo catalogo è pronto per la stampa e la nuova collezione non può restare nel cassetto – spiega –. Se tutto va bene, tra settembre e ottobre organizzeremo con i nostri architetti un allestimento in azienda, riservato ai dealer principali, e poi replicheremo in piccolo nei nostri 50 monomarca in tutto il mondo». Le risorse destinate alla partecipazione al Salone saranno in parte reindirizzate alla comunicazione, anche con nuove formule digitali.

«Il Salone è insostituibile, ma stiamo organizzando presentazioni online delle parti di catalogo già realizzate – spiega Angelo Meroni, presidente di Lema –. Cerchiamo di usare questo tempo in maniera produttiva, ad esempio facendo corsi online per la nostra rete in tutto il mondo». Un modo per tenere vivo – nei limiti della situazione – l’entusiasmo degli stakeholders.

«Siamo in contatto, attraverso le piattaforme digitali, con i nostri rivenditori, che in questo momento hanno più tempo a disposizione per attività formative - conferma Elisa Santambrogio, Brand&Marketing manager di Meridiani, azienda del gruppo IDB –. Stiamo anche ragionando sulla realizzazione di cataloghi virtuali da presentare ai clienti con sessioni in diretta anche individuali».