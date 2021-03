Design del benessere: la creatività impegnata a prevenire e combattere la pandemia

6' di lettura

Architettura e design come strumenti a disposizione dell'emergenza presente e costruttori della nuova normalità. È uno dei concetti chiave espressi da Marcio Kogan nell' intervista della serie La casa al centro. Idee per abitare il futuro di How to Spend it. E Urban Sun , il nuovo progetto dello Studio Roosegaarde, va proprio in questa direzione. La sua presentazione nel luogo più iconico di Rotterdam, l'Erasmus Bridge, arriva a circa un anno dal primo lockdown italiano, all'indomani di nuove restrizioni, e accende la speranza di poter tornare a usufruire di spazi pubblici per incontrarsi, divertirsi, interagire in sicurezza.

Urban Sun è un prototipo che genera un fascio di luce ultravioletta alla lunghezza d'onda di 222 nanometri, capace di sanificare lo spazio illuminato e ridurre la presenza di virus, inclusi vari ceppi di coronavirus e influenza, fino al 99,9 per cento, rimanendo al contempo sicura per persone e animali. Studio Roosegaarde è da anni attivo nella ricerca sulle molteplici funzionalità della luce: questa idea specifica nasce dalla ricerca di un team di scienziati della Columbia University e della Hiroshima University, ed è stata poi elaborata insieme a scienziati ed esperti olandesi, statunitensi, giapponesi e italiani. La fonte di luce UV proiettata è misurata e calibrata dall'Istituto Nazionale di Metrologia Olandese VSL e potrebbe quindi diventare un ulteriore strumento di protezione dal virus, tanto che lo Studio è disponibile per esposizioni, dimostrazioni e collaborazioni con governi e partner che possano rendere il progetto scalabile.

Anche pre-Covid era di tendenza una tecnologia che, grazie al design, diventava al servizio del benessere e della salute, con un'attenzione alla purificazione dell'aria e dei capi del guardaroba. Oggi la sanificazione di ambienti e superfici è diventato un tema chiave per riappropriarsi degli spazi pubblici e vivere e condividere in sicurezza quelli privati. Luce UV, vapore, ionizzazione, ozonizzazione diventano protagonisti nello spazio domestico, ma con discrezione: integrandosi a funzioni come l'illuminazione o l'organizzazione del guardaroba, oppure celati da forme accattivanti, ideate per accordarsi a interni curati nel dettaglio. Perché rendere la sanificazione di una stanza semplice come accendere la luce è la strada per imparare davvero a convivere con il virus.

Con un raggio di luce

Integralis è una luce innovativa che sanifica gli spazi, integrata in molti prodotti delle collezioni Artemide come Flexia, Nur, Vector, Discovery, Come Together, ma il team di ricerca e sviluppo è al lavoro per far sì che possa essere applicata anche a sistemi già esistenti. La tecnologia, brevettata dall'azienda, agisce contro i microorganismi patogeni come i virus, ma inibisce anche batteri, funghi e muffe, illuminando al tempo stesso l'ambiente. Grazie all'App, si possono applicare tre modalità di sanificazione che s'accordano ai bisogni di fruizione degli spazi privati e pubblici, per esempio applicando la sanificazione di massima intensità la notte, quando gli ambienti sono vuoti. L'idra di una tecnologia invisibile è centrale anche in My Air Pure , il prodotto della startup di Calco che purifica e sanifica l'aria grazie a un sistema di filtri selettivi e Led UV-A e UV-C agendo su virus, batteri, ma anche polveri sottili, polline, formaldeide, fumo e cattivi odori. Il design, personalizzabile nei colori, nelle finiture e nei materiali, è quello di un piccolo cilindro che mima un diffusore di fragranze o una cassa wifi.